Lewis Hamilton (8.): «Ein hartes Wochenende»

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hatte sich für den Monaco-GP Regen gewünscht und diesen Wunsch auch erfüllt bekommen. Dennoch lief der siebte Saisonlauf nicht zufriedenstellend für den siebenfachen Weltmeister.

Für Lewis Hamilton endete der Monaco-GP so, wie er begonnen hatte – auf dem achten Platz. Der Mercedes-Star steckte erst über Runden hinter Esteban Ocon fest, danach biss er sich am Heck von dessen Alpine-Teamkollegen Fernando Alonso die Zähne aus. «Das war einer dieser Tage in Monaco. Ich hing die meiste Zeit des Rennens hinter anderen Autos fest und konnte am Ende nur vor mich hinfahren, aber nicht überholen», seufzte er.

«Ich war froh, als der Regen kam, denn das schafft normalerweise Chancen. Leider war dies aber diesmal nicht der Fall, und wir kamen nicht an Ocon vorbei, als ich auf den Intermediates unterwegs war», schilderte der 103-fache GP-Sieger, und fügte an: «Es war ein hartes Wochenende und ich hatte einige unglückliche Situationen, wie die rote Flagge im Qualifying.»

«Ich freue mich nun darauf, in Baku das Blatt zu wenden. Dort erwartet uns eine andere Art von Strecke, obwohl es einige Ähnlichkeiten zu den langsamen Kurven hier in Monaco gibt. Dennoch hoffe ich, dass wir dort Fortschritte erzielen und eine bessere Performance zeigen können, wie wir es zuletzt in Barcelona geschafft haben», sagte der WM-Sechste.

Sein Teamkollege George Russell nahm das wegen des Regens verspätet gestartete Rennen von Startplatz 6 in Angriff und kreuzte die Ziellinie nach 64 Rennrunden als Fünfter. Er fasste zusammen: «Das war ein harter Nachmittag, der aufgrund der Abstimmung des Autos körperlich sehr anstrengend war. Zudem war er durch die unterschiedlichen Bedingungen auch sehr lang.»

«Im Nassen war es knifflig, so lange wie möglich auf den Regenreifen zu bleiben. Nach den Stopps hatte ich dann einen schönen Zweikampf mit Lando Norris – und ein starkes Tempo auf den harten Reifen. In der zweiten Hälfte des Rennens war es auf den Mediums schwierig, gegen Ende hatte ich viel Graining, aber der fünfte Platz ist trotzdem ein ordentliches Ergebnis», erklärte der 24-Jährige, der aktuell den vierten WM-Rang belegt.

«Wir sind auf dieser Strecke mit unserem Auto an einige Grenzen gestossen, aber wir haben viel gelernt und können das in den kommenden Wochen nutzen, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Alles in allem ist es ein gutes Ergebnis und ich bin zuversichtlich, dass wir noch bessere Tage vor uns haben», fügte Russell tapfer an.

Monaco-GP, Monte Carlo (29. Mai 2022)

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash

Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0

Stand Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3