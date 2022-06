Aserbaidschan-GP im TV: Vorsicht, andere Startzeit!

Am kommenden Wochenende steigt das achte Saisonrennen der Formel 1 in Baku. Aufgrund der Zeitverschiebung erfolgt der Start zur MESZ früher.

Am kommenden Wochenende geht es in der Formel 1 mit dem achten Rennwochenende weiter. Der Aserbaidschan-GP in Baku hat in der Vergangenheit immer für Überraschungen gesorgt – wir erinnern uns an Sebastian Vettels zweiten Platz 2021. Es ist bis heute die beste Platzierung des Heppenheimers im Aston Martin.

Mit ihm auf dem Podium standen Sergio Pérez und Pierre Gasly. Max Verstappen war nach einem Reifenplatzer kurz vor Schluss ausgeschieden, Lewis Hamilton schmiss nach einem Verbremser nach dem Restart nach einer Safety-Car-Phase den möglichen Sieg weg. Action ist also garantiert auf dem Stadtkurs.

Wichtig zu wissen: Durch die Zeitverschiebung zu Aserbaidschan beginnt das Rennen am Sonntag bereits um 13 Uhr MESZ.

Wer nichts verpassen will, kann das Qualifying und Rennen im Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com mitverfolgen. Auch im Fernsehen werden die Sessions sowie die freien Trainings gezeigt. Eine Übersicht über die Sendezeiten gibt es hier.

Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 10. Juni

11.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

11.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.00: Erstes Training

15.10: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Emilia Romagna 2022

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

19.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Spanien 2022

19.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

19.30: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

Samstag, 11. Juni

06.00: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

09.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

10.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Monte Carlo 2022

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.05: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Analysen und Interviews

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Emilia Romagna 2022

22.45: Sky Sport F1 – Top-10 Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

Sonntag, 12. Juni

05.50: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.20: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Monte Carlo 2022

10.20: Sky Sport F1 – F1: Daniel Ricciardos NASCAR Run

10.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

11.00: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

11.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

11.20: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Grosser Preis von Baku

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.30: ORF – Motorhome

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.15: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.15: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

21.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Monte Carlo 2022

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung