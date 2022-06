Ralf Schumacher nach Kritik an Mick: «Überflüssig»

Mick Schumacher hat in Monaco einen weiteren Haas-Rennwagen kaputtgemacht. Teamchef Günther Steiner reagierte kühl, was Raum für Spekulation lässt. Das nervt den sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher.

Nach dem schweren Unfall von Mick Schumacher im Monaco-GP und dem zweiten Haas-Totalschaden nach der Qualifikation von Dschidda hagelt es Kritik. Haas-Teamchef Günther Steiner gab sich nach dem Rennen auffallend wortkarg. Der Südtiroler meinte nur: «Bei Mick haben wir ja gesehen, was passiert ist. Es ist nicht sehr befriedigend, wieder einen schweren Unfall zu haben. Wir müssen sehen, wie wir von hier aus weitermachen.»

Diese Worte erzeugten in den vergangenen viele Spekulationen. Sie lassen sich damit interpretieren, dass die Zeit von Mick Schumacher bei Haas auslaufe; in einigen Berichten wurde sogar zur Diskussion gestellt, ob Schumacher die Saison bei Haas überhaupt zu Ende fahren werde.

Micks Onkel Ralf Schumacher hat in Monaco nichts beschönigt: «Mick ist für seinen Fehler gnadenlos bestraft worden.» Aber der sechsfache GP-Sieger Ralf findet die Aussagen von Steiner so nicht in Ordnung.

Im F1 Update von Sky Sport News sagt der 46-Jährige: «Solche Aussagen sind wieder mal typisch von Günther Steiner. Sie lassen zu viel Raum für Interpretation zu. Das ist überflüssig. Auch das Team hat viele Fehler gemacht.» Der 180-fache GP-Teilnehmer Schumacher (WM-Vierter 2001 und 2002) nannte als Beispiele Teile, die kaputtgingen, Bremsen, die Feuer fingen, oder Patzer beim Zusammenbau des Autos, so wie in Spanien.

Ralf weiter: «Jetzt müssen zwei Dinge ineinandergreifen. Auf der einen Seite Mick, der darauf achten muss, keine Fehler zu machen. Aber auch Haas muss zulegen. Denn wir sehen bei Kevin Magnussen, wie er sich langsam schwertut.»



«Es muss mal ein Wochenende lang alles rund laufen, so dass Mick seine Trainings in Ruhe fahren kann. Es muss alles zusammenpassen. Wenn beide Seiten gute Arbeit abliefern, dann sehe ich da kein Problem.»



Ralf sieht die Karriere von Mick nicht in Gefahr: «Die Teamchefs erkennen ganz genau, welches Potenzial da ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten als Haas. Da tut sich gerade viel, ein grosser deutscher Hersteller kommt in die Forme 1 (Ralf spricht Audi an, M.B.) und möchte unbedingt einen deutschen Fahrer. Zudem gehört Mick noch immer zum Ferrari-Nachwuchs.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3