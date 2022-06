Günther Steiner (Haas): «Ferrari macht mir Sorgen» 10.06.2022 - 07:55 Von Mathias Brunner

© LAT Fred Vasseur (Alfa Romeo) und Günther Steiner (Haas)

Was ist nur bei Ferrari los? Probleme am Wagen von Charles Leclerc in Spanien, Probleme bei den Kundenfahrzeugen von Alfa Romeo und Haas in Monaco. Haas-Teamchef Günther Steiner steht vor einem Rätsel.