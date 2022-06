Sergio Pérez: «Aus allem Ärger raushalten»

Sergio Pérez: «Jeder Fahrer träumt davon, in Monaco zu siegen

Monaco-Sieger Sergio Pérez startet mit viel Zuversicht ins Wochenende in Aserbaidschan. Auf dem Strassenkurs von Baku setzte sich der Mexikaner im vergangenen Jahr gegen den Rest der Konkurrenz durch.

In den fünf Grands Prix, die bisher in Baku ausgetragen wurden, landete Sergio «Checo» Pérez schon drei Mal auf dem Treppchen: Bei der Formel-1-Premiere auf dem Strassenkurs in der Saison 2016 wurde er mit Force India Dritter, das Kunststück wiederholte er 2018. Im vergangenen Jahr schaffte er es sogar als Erster über die Ziellinie.

Dies gelang dem aktuellen WM-Dritten, weil sein Red Bull Racing-Teamkollege durch einen Reifenschaden unverschuldet in Führung liegend ausgefallen war. Dennoch ist Pérez mit viel Zuversicht nach Baku gereist, auch weil er sich beim jüngsten Kräftemessen der Königsklasse den prestigeträchtigen Monaco-Sieg geholt hatte.

«In Mexiko wurde das ausgiebig gefeiert, das war ein grosser Tag für unser Land, denn der Monaco-Sieg ist etwas sehr spezielles. Jeder Fahrer träumt seine ganze Karriere hindurch davon und diesen Traum zu verwirklichen, ist etwas ganz Besonderes», erklärt der Rennfahrer aus Guadalajara rückblickend.

Dass er in seiner Karriere erst spät zum Erfolg kam, zeige, wie schnell sich die Dinge ändern können, betont «Checo». «Die Welt verändert sich so schnell und mit jedem Rennen kann sich das Blatt wenden. In wenigen Wochen kann sich alles verändern, deshalb ist es auch wichtig, dass man immer Gas gibt und die Chancen nutzt, die sich einem bieten.»

Über den Strassenkurs sagt der 32-Jährige: «Auf dieser Piste ist viel Selbstvertrauen gefragt. Man darf sich keine Fehler erlauben, die sehr kostspielig sein können. Wenn du Streckenzeit einbüsst, bist du das ganze Wochenende hindurch im Hintertreffen. Du musst dich also aus allem Ärger raushalten, das ist sehr wichtig.»

Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3