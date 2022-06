Lewis Hamilton (Mercedes): Seine Zweifel in Baku

Baku wird für Mercedes-Benz zur Nagelprobe: Auf der langen Geraden des Stadtkurses wird sich zeigen, ob sich ein positive Trend fortsetzt. Lewis Hamilton sagt, wieso er sich in Aserbaischan Sorgen macht.

Wann bekommt Mercedes diese Diwa namens W13 endlich in den Griff? Am GP-Wochenende von Spanien gab es deutliche Anzeichen, dass die Techniker der achtfachen Konstrukteurs-Pokalsieger das gefürchtete «Porpoising» erfolgreich eindämmen können, also diese Hüpfbewegung des Autos auf den Geraden, unter aerodynamischer Volllast. In Monaco errang George Russell einen feinen vierten Platz, während Lewis Hamilton mit dem Handling seines Autos nicht glücklich war.

Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert weiss: «Alle Rennställe haben seit Saisonbeginn mit diesem aerodynamischen Phänomen zu kämpfen. Aber auch bei Mercedes erkenne ich jetzt endlich Lösungsansätze. Wenn die dieses Hüpfen in den Griff bekommen, dann kann Mercedes beginnen, gezielt mit Evo-Teilen zu arbeiten, und dann wird aus dem Zweikampf zwischen Ferrari und Red Bull Racing ein Dreikampf. Denn mit einem gut liegenden Mercedes traue ich Lewis Hamilton und George Russell zu, Rennen zu gewinnen.»

Baku mit seiner langen Geraden zurück zu Start und Ziel wird für die Mercedes-Ingenieure Antworten darüber geben, ob sie mit dem W13 auf dem richtigen Weg sind.

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton sagt vor dem Trainingsbeginn in Baku: «Generell sind Kurse, auf welchen unser Auto auf wenig Abtrieb getrimmt werden muss, nicht so gut für uns. Und es ist gleichzeitig kein Geheimnis, dass wir uns auf welligen Strecken schwertun. In Spanien waren wir gut bei der Musik, weil dort die Bahn sehr glatt ist. Das ist hier in Baku leider nicht so.»

«Barcelona hat uns in Sachen Abstimmung eine neue Richtung ermöglicht, mit welcher wir arbeiten können – dank Verbesserungen am Auto. Aber diese Verbesserungen müssen nicht auf allen Strecken greifen. Wir sind im Rückstand, und das schweisst uns noch mehr zusammen bei Mercedes-Benz.» Hamillton beginnt zu lachen: «Das ist jetzt nicht unbedingt die schönste Position, aber es ist nun mal, wie es ist, und wir arbeiten mit Volldampf an Lösungen.»



Vor kurzem ist klargeworden: Die Apple Studios werden einen Film drehen, der im Formel-1-Milieu spielt, und Lewis Hamilton produziert. Der Brite in Baku: «Ja, das ist richtig, auch wenn ich über das Projekt noch nicht zu viel verraten will. Doch es gab einige Rennfilme, welche die Fans in Sachen glaubhafter Action nicht so richtig überzeugt haben, und das wollen wir ändern.»



Wird Lewis Hamilton im Film eine Gastrolle übernehmen? Lewis schmunzelt: «Nein, das ist gegenwärtig nicht geplant.» Werden andere Piloten in den Film eingebunden? Lewis: «Nun, wir sind Racer, keine Schauspieler, und ich will ja dazu beitragen, dass wir einen guten Film machen. Das kannst du nur mit guten Schauspielern machen, und das ist einer der Gründe, wieso es wohl keine gute Idee ist, wenn ich da mitmache!»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3