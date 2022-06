GP in Baku im Fernsehen: Viel Arbeit für Mercedes

Der Trainingsfreitag in Baku hat gezeigt: Die Mercedes-Ingenieure müssen nachlegen. Ob das Werksteam der Sternmarke das schafft, können die Fans im Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com und im Fernsehen mitverfolgen.

Beim Auftakt ins achte Rennwochenende des Jahres auf dem Strassenkurs von Baku kämpften die Formel-1-Stars wieder einmal mit dem sogenannten «Bouncing», das die Autos auf den Geraden hüpfen lässt und die Fahrt für die Piloten sehr unangenehm gestaltet. Mehr noch als die Konkurrenz hatten die Silberpfeil-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell damit zu kämpfen.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin erklärte nach den ersten beiden freien Trainings: «Das erste Training unter heisseren Bedingungen war besser für uns als die zweite Session, in der es etwas abkühlte. Dennoch haben wir noch Arbeit vor uns, um sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Renntrimm Zeit zu finden.»

«Die Balance ist kein grosses Problem, aber uns fehlt es in den Kurven an Grip, und das Fahrverhalten auf den Geraden ist für die Fahrer unangenehm, also müssen wir das noch verbessern. Unsere Geschwindigkeit auf den Geraden ist auch nicht grossartig, aber das liegt teilweise auch daran, dass wir dort den Boden berühren», schilderte der Engländer.

«Wir hatten einige neue Teile am Auto, also werden wir überprüfen, ob diese zu unseren Problemen beigetragen haben. Alles in allem befinden wir uns in keiner guten Position, und es geht eher darum, grundlegende Verbesserungen zu finden, als an der Feinabstimmung zu arbeiten», sprach Shovlin abschliessend Klartext.

Ob Mercedes ein Mittel gegen das Bouncing findet und wie sich die anderen Teams im Abschlusstraining in Aserbaidschan schlagen, können die Fans live im SPEEDWEEK.com-Ticker oder im Fernsehen mitverfolgen. Die Sendezeiten gibt’s hier.

Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Samstag, 11. Juni

07.30: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

09.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

10.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Monte Carlo 2022

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.05: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Analysen und Interviews

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Emilia Romagna 2022

22.45: Sky Sport F1 – Top-10 Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

Sonntag, 12. Juni

05.50: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.20: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Monte Carlo 2022

10.20: Sky Sport F1 – F1: Daniel Ricciardos NASCAR Run

10.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

11.00: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

11.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

11.20: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Grosser Preis von Baku

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.30: ORF – Motorhome

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.15: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.15: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

21.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Monte Carlo 2022

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung