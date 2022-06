Carlos Sainz (Ferrari): «Das ist wirklich ärgerlich» 11.06.2022 - 08:59 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Carlos Sainz: «Red Bull Racing ist auf den Geraden etwas schneller und wir sind offensichtlich in den Kurven etwas stärker unterwegs»

Carlos Sainz schaffte es in beiden Freitagstrainings in Baku in die Top-5. Der Spanier war damit aber nicht zufrieden, denn sein Teamkollege Charles Leclerc blieb als Tagesschnellster knapp eine Sekunde schneller.