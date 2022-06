George Russell: «Werden uns unterhalten müssen»

Mercedes-Pilot George Russell beendete den Trainingsfreitag in Baku auf Platz 7. Hinterher zog er eine nüchterne Zwischenbilanz. Neben den Reifen machte ihm auch das Bouncing zu schaffen.

Im ersten freien Training in Baku blieb George Russell noch knapp langsamer als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Er schaffte die knapp 6 km lange Runde in 1:46,705 min und war damit 1,229 sec langsamer als der Trainingsschnellste Sergio Pérez, was für den achten Platz reichte. Knapp vier Hundertstel fehlten ihm auf die Zeit seines Stallgefährten.

Am Nachmittag war der aktuelle WM-Vierte der schnellere der beiden Sternfahrer. Er verbesserte seine Bestleistung auf 1:44,548 min, dennoch vergrösserte sich der Rückstand auf die Bestzeit, die diesmal Charles Leclerc in den Asphalt des Strassenkurses brannte. 1,324 sec fehlten Russell auf den Spitzenreiter im Ferrari. Hamilton blieb deutlich langsamer und landete mit 1,650 sec Rückstand auf die Tagesbestmarke auf dem zwölften Platz.

Russell erklärte nach getaner Arbeit unumwunden: «Es war ein schwieriger Tag, und wir waren eindeutig nicht so konkurrenzfähig, wie wir es gerne gewesen wären.» Und er seufzte: «Es ist eine schwierige Strecke, um die Reifen auf Temperatur und ins richtige Arbeitsfenster zu bringen. Man hat gesehen, dass eine Reihe anderer Fahrer ihre Bestzeiten erst am Ende eines Runs gefahren sind, während Ferrari und Red Bull Racing offenbar einfach aufdrehen können.»

«Im Moment haben sie ein schnelleres Auto als wir, und wir tun alles, was wir können, um aufzuholen», stellte der junge Brite klar, der gleichzeitig warnte: Aber selbst wenn wir die Reifen in den Griff bekommen, sind das nur 50 Prozent des Problems, die anderen 50 Prozent betreffen die Performance des Autos.»

«Jetzt, da die Autos so nah am Boden sind, setzen sie in den Highspeed-Kurven stark auf, und das ist für alle gleich, das ist wirklich nicht angenehm zu fahren», betonte der 24-Jährige, der Handlungsbedarf sieht: «Ich weiss nicht, was die Zukunft für diese Fahrzeug-Generation bereithält. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die nächsten vier Jahre so fahren werden. Wir werden uns miteinander unterhalten müssen, denn wir sitzen alle im gleichen Boot.»

2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218



1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332