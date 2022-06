Fernando Alonso (4.): «Erwarte Kampf um Q3-Einzug»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso drehte im zweiten Baku-Training die viertschnellste Runde. Doch das will der zweifache Weltmeister nicht überbewerten. Er weiss: «Das haben wir in diesem Jahr schon ein paar Mal erlebt.

Das Alpine-Team reiste mit neuen Teilen im Gepäck nach Baku und diese mussten Fernando Alonso und Esteban Ocon am Trainingsfreitag ausprobieren. Die Arbeit lief wie geplant, sodass der Spanier im Team zufrieden festhielt: «Es war ein guter Tag, wir haben die Updates ausprobiert, die wir nach Baku gebracht haben, und auch einige Änderungen am Set-up vorgenommen.»

«Wir müssen das noch analysieren, einige Abstimmungen haben funktioniert, andere waren nicht so positiv, aber ich hoffe, dass wir noch nachlegen können. Wir haben auf den Geraden ein gutes Tempo und ich hoffe, dass wir diese Form beibehalten können», fügte der Asturier an, warnte aber auch gleich angesichts der viertschnellsten Runde, die er im zweiten Training schaffte: «Wir haben das schon ein paar Mal erlebt, dass wir am Freitag in einer guten Position waren, am Samstag dann aber wie gewohnt zwischen den Rängen 7 und 10 landeten.»

«Ich erwarte auch diesmal einen Kampf um den Q3-Einzug und ich hoffe, dass uns dieser gelingen wird», erklärte Alonso. «Im Renntrimm hat sich das Auto ganz in Ordnung angefühlt, aber wir wissen, dass der Reifenabbau am Sonntag im Rennen eine unserer Schwächen ist. Wir haben auch diesbezüglich verschiedene Lösungen ausprobiert und seit Barcelona auch Fortschritte gemacht.»

«Das Fahrzeug fühlt sich am Samstag jeweils besser an als am Rennsonntag, deshalb wird es wichtig sein, das Potenzial des Autos auch auszuschöpfen», weiss der zweifache Weltmeister, der nach zwei Top-10-Platzierungen in Barcelona und Monaco aktuell den 13. WM-Rang belegt.

Teamkollege Esteban Ocon, der auf dem neunten WM-Rang liegt und den Trainingsfreitag als Neuntschnellster abgeschlossen hat, fasste zusammen: «Insgesamt war es ein anständiger Auftakt für uns. In Baku kann man wirklich viel aus den Trainings holen, wenn man viele Runden dreht, denn das Vertrauen entscheidet hier wie in Monaco über Erfolg und Niederlage. Du musst als Fahrer viele Bremspunkte richtig hinbekommen, um keine Zeit zu verlieren. Das Auto sieht konkurrenzfähig aus, aber wir müssen im Qualifying auch alles richtig hinbekommen, um gut abzuschneiden.»

