FP3 Baku: Sergio Pérez knapp schneller als Leclerc

In der letzten freien Trainingsstunde war Sergio Pérez der Schnellste auf dem Strassenkurs von Baku. Gleich hinter dem Red Bull Racing-Star reihte sich Ferrari-Ass Charles Leclerc vor Max Verstappen ein.

Weil es in der letzten Runde des Formel-2-Sprintrennens gekracht hatte, mussten sich die GP-Stars gedulden, denn das dritte freie Training begann wegen der Reparaturarbeiten in der ersten Kurve an der Streckenbegrenzung mit 15 Minuten Verspätung. Das Thermometer zeigte knapp 27 Grad Celsius an, der Strassenkurs hatte sich auf 48,5 Grad aufgeheizt, als die Piste freigegeben wurde.

Im Gegensatz zum Trainingsfreitag herrschte wenig Wind, als mit Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel und Kevin Magnussen die ersten vier Fahrer die Box verliessen. Bald gesellten sich George Russell und Lewis Hamilton dazu, der Rest liess sich noch etwas Zeit. Auch die sechs Piloten, die sich früh auf die Strecke gewagt hatten, verzichteten vorerst auf gezeitete Runden, sodass auch nach 10 Minuten noch keine Messlatte gelegt worden war.

Russell war der Erste, der die sechs Kilometer im flotten Tempo zurücklegte, mit 1:47,256 min stellte er aber eine gemächliche Marke auf, weshalb er schnell durchgereicht wurde. Carlos Sainz schaffte im Ferrari eine 1:46,457 min und übernahm vorerst die Spitze, zwischen dem Ferrari-Star und dem Mercedes-Talent schob sich Kevin Magnussen mit 1:46,641 min.

Bald gab auch Sainz’ Teamkollege Charles Leclerc Gas und brannte mit 1:45,260 min eine Rundenzeit in den Asphalt, die knapp 1,2 sec schneller ausfiel als der erste Versuch des Spaniers im roten Renner. Etwas näher kam Sergio Pérez an die Bestmarke ran, er blieb bei seinem ersten Versuch knapp zweieinhalb Zehntel langsamer.

Nun drehte auch Sainz auf und schaffte mit 1:44,744 min eine neue Bestzeit, mit der er seinen Stallgefährten aus Monte Carlo um knapp eine halbe Sekunde distanzierte. Leclerc reagierte mit einer neuen Bestmarke von 1:44,416 min. Doch auch diese hielt sich nicht lange, weil sich nun auch die Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Pérez mit starken Zeiten an der Spitze meldeten.

Zur Halbzeit hatte aber wieder Leclerc mit 1:43,514 min die Nase vorn, dahinter folgten Sainz, Pérez, Verstappen, Pierre Gasly, Russell, Hamilton, Vettel, Daniel Ricciardo und Lando Norris. Auf den weiteren Positionen folgten Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Magnussen, Fernando Alonso, Stroll, Nicholas Latifi, Guanyu Zhou, Alex Albon und Schumacher, der nach zehn Runden knapp vier Sekunden von der Bestzeit von Leclerc entfernt war.

Dabei blieb es nicht, in den letzten 20 Minuten gaben alle nochmals Gas und Schumacher verbesserte sich auf eine Top-10-Position, bevor er wieder durchgereicht wurde. In der letzten Viertelstunde sorgte Bottas für eine kurze Gelbphase, weil er in der dritten Kurve in den Notausgang auswich. Es dauerte eine Weile, bis er seinen Alfa Romeo gewendet hatte.

In den letzten Minuten setzte sich Sergio Pérez an die Spitze. Mit 1:43,170 min war er genau sieben Hundertstel schneller als Leclerc. Hinter den beiden reihten sich Verstappen, Sainz, Norris, Ricciardo, Gasly, Russell, Ocon und Vettel auf den weiteren Top-10-Positionen ein. Alonso, Hamilton, Stroll, Zhou, Magnussen, Tsunoda, Albon, Schumacher, Bottas und Latifi komplettierten die Zeitenliste.

3. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,170 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,240

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,449

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,596

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,418

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,476

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,491

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,573

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,685

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,689

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,842

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,845

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,879

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,913

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,919

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,964

17. Alex Albon (T), Williams, 1:45,479

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,532

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,574

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,070

2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218

1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332