Damon Hill zur Hamilton-Krise: Mercedes wirkt ratlos

Formel-1-Weltmeister Damon Hill glaubt, dass Mercedes an einem kritischen Punkt angelangt ist. «Wenn am Konzept fundamental etwas falsch ist, dann lässt sich das nicht mit Verbesserungen beheben.»

Die Mercedes hüpfen wieder. Nach Fortschritten in Barcelona, was das eigenwillige Verhalten der 2022er Rennwagen angeht, nach Problemen in Monaco, die Teamchef Toto Wolff aber auf die Abstimmung des Autos auf dem langsamen Kurs zurückführte, nun in Baku das – hoppelnde Silberpfeile, Lewis Hamilton windelweich geprügelt.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hatte schon vor dem ersten Training in Baku geahnt: «Die wellige Bahn wird für uns kein Vorteil sein.» Denn Bodenwellen können je nach Abstimmung das «Bouncing» oder «Porpoising» auslösen, diese Hüpfbewegung auf den Geraden bei aerodynamischer Volllast.

Im dritten freien Training von Baku hat sich gezeigt: Die Autos hüpfen noch immer, und anhaltend scheint George Russell mit dem kniffligen Handling besser zurecht zu kommen als Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton – Russell (einziger Mann der Saison 2022, der in jedem Rennen gepunktet hat) auf Platz 8, Hamilton auf Platz 12. Lewis monierte: «Ich bring die Hinterreifen nicht auf Temperatur.» Mercedes drosselte zudem bei seinem Motor Leistung, weil der Mercedes-Motor schon viele Kilometer drauf hat und geschont werden sollte.

GP-Sieger Johnny Herbert: «Der Ferrari hüpft auch, aber er ist schnell. Und wie das Auto von Red Bull Racing beruhigt er sich nach dem Überfahren von Bodenwellen schneller. Bei Mercedes wirkt sich das Bouncing stärker auf die Rundenzeiten aus, der Wagen ist generell nervöser.»



Formel-1-Champion Damon Hill ist als GP-Experte der britischen Sky nach Baku gereist und sagt: «Mercedes versucht wirklich alles, um gegen dieses Phänomen vorzugehen. Aber Lewis hat nach dem zweiten Training gemeint, man habe erneut eine experimentelle Abstimmung versucht, ganz offenbar ohne viel Erfolg.»



Der 22-fache GP-Sieger Hill glaubt: «An diesem Punkt musst du dir die Frage stellen: Liegen wird mit unserem Konzept vielleicht fundamental falsch? Falls dem so wäre, dann ist das eine Sache, die du mit Verbesserungen am Auto nicht beheben kannst. Von Mercedes war zu hören, dass sie in Spanien den Eindruck hatten, sich endlich in die richtige Richtung zu bewegen. Aber dann haben sie diesen Weg wieder verloren. Jetzt ist die Zeit für grosse Fragen und grosse Entscheidungen.»



«Wenn ein Wagen so schlecht liegt, dann kommt alles zusammen – dann kannst du aus den Kurven heraus auch nicht früh und mit Selbstvertrauen Gas geben. Und das war für mich im dritten freien Training offensichtlich.» Fallende Pistentemperaturen, wie bei der kommenden Qualifikation, werden Mercedes nicht helfen; denn dann werden die Temperaturunterschiede zwischen den Vorder- und Hinterreifen am Silberpfeil noch grösser.



Schliesslich muss Mercedes irgendwann entscheiden, wie das Auto für 2023 aussehen soll. «Um das festzulegen», hat Lewis Hamilton in Monaco betont, «müssen wir verstehen, was mit dem 2022er Rennwagen nicht funktioniert.»



Damon Hill sagt: «Eine Saison wird nie abgeschrieben. Wir haben noch viele Rennen vor uns, aber Mercedes muss jetzt langsam den richtigen Weg einschlagen. Hier in Baku wirkt Mercedes ein wenig ratlos.»





3. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,170 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,240

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,449

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,596

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,418

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,476

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,491

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,573

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,685

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,689

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,842

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,845

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,879

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,913

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,919

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,964

17. Alex Albon (T), Williams, 1:45,479

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,532

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,574

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,070





2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218





1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332