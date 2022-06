Christian Horner: «Wollen Ferrari unter Druck setzen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner konnte in Baku zwar nicht die Pole bejubeln. Dennoch blickt der Brite mit viel Zuversicht auf den Aserbaidschan-GP. Er hofft auf ein spannendes Strassenrennen in Baku.

An Charles Leclercs Pole-Zeit kam Sergio «Checo» Pérez in Baku nicht heran: Der Monegasse legte mit 1:41,359 min eine Messlatte, die auch der Monaco-Sieger nicht knacken konnte. Allerdings musste der Red Bull Racing-Pilot auf seiner letzten schnellen Runde auf dem Strassenkurs auch ohne Windschatten auskommen. Und so gesehen liess er sich mit 1:41,641 min eine starke Rundenzeit notieren.

Das weiss auch Christian Horner. Der Red Bull Racing-Teamchef erklärte bei «Sky Sports F1»: «Ich dachte vor der Qualifikation, dass es auf einer Runde sehr eng werden und Ferrari letztlich vorne sein würde, und genau so ist es dann auch gekommen. Aber ich denke, wir haben bisher gezeigt, dass wir am Sonntag ein gutes Auto haben. Auf einer Strecke, auf der man überholen kann, wollen wir sie unter Druck setzen und ich hoffe, dass uns das auch gelingen wird.»

«Die Gerade ist unglaublich lang und entsprechend Stark ist der DRS-Effekt. Wir werden alles daran setzen, um diesen zu nutzen. Und unsere beiden Jungs haben eine grossartige Performance gezeigt. Checo hat das Selbstvertrauen aus Monaco mitgenommen und auf dieser Strecke, auf der er bisher immer stark war, auch genutzt. Und er hat ganz ohne Windschatten eine gute Runde hinbekommen», lobte der Brite.

Eigentlich hätte der Mexikaner früher zum letzten Versuch ausrücken müssen. «Aber ein Problem beim Nachtanken hat die letzte Fahrt verzögert. Das war natürlich schade für ihn, denn so konnte er nicht vom Windschatten profitieren. Aber er hatte eine perfekte Vorbereitungsrunde und seine Leistung war überragend. Ich denke, auch mit einem Windschatten wäre es schwierig gewesen, Charles zu schlagen», vermutete Horner.

«Ich denke, sie sind auf einer schnellen Runde schneller. Aber wir haben uns auch mehr aufs Rennen konzentriert», ergänzte der 48-Jährige. «Und wir starten von den guten Positionen 2 und 3. Wir haben in diesem Jahr schon viele gute Duelle zwischen uns und Ferrari gesehen und ich glaube, mit den neuen Autos kann man etwas näher ranfahren und auch überholen. Ich hoffe, dass wir das im Rennen nutzen können.»

Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775