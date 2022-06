Carlos Sainz: «Das passiert, wenn man ans Limit geht»

Ferrari-Star Carlos Sainz konnte sich mit seiner letzten Q3-Runde in Baku nicht verbessern, weil er sich einen Schnitzer erlaubte. Ärgern wollte sich der Viertschnellste des Qualifyings aber nicht.

Der erste Q3-Versuch von Carlos Sainz auf der Strecke von Baku brachte den Spanier noch auf Pole-Kurs, doch der zweite und entscheidende Versuch misslang, weil Sainz nicht fehlerfrei blieb. Am Ende musste er sich mit dem vierten Platz begnügen, während sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc die Pole eroberte.

Dass er sich hinter dem Monegassen und den beiden Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez und Max Verstappen einreihte, sei natürlich schade, erklärte der Rennfahrer aus Madrid. «Aber gleichzeitig denke ich, dass es gut war, denn wir konnten uns im Verlauf des Tages verbessern und ich hatte das Gefühl, um die Pole kämpfen zu können.»

«Das war in den vergangenen Rennen nicht der Fall, speziell in Monaco konnte ich das nicht. Wir haben also gute Fortschritte erzielt. Und das passiert, wenn man ans Limit geht, manchmal übertreibt man es, und das war im Q3 dann auch so. Dennoch ist noch alles möglich, denn auf dieser Strecke spielt die Startposition keine so grosse Rolle. Und ich werde natürlich alles geben», fügte Sainz an.

Angesichts des Rennens bleibt der 27-Jährige zuversichtlich: «Ich denke, wir haben eine sehr gute Chance gegen Red Bull Racing. Normalerweise sind sie nach den ersten zehn Runden etwas schneller unterwegs, aber ob das hier auch so sein wird, müssen wir sehen. Noch ist es schwer vorhersehbar, denn die Rennsimulationen am Freitag waren nicht lang genug, um das zu erkennen. Aber mit einem guten Start, einer cleveren Strategie und einer klugen Fahrweise können wir es schaffen, aufs Podest zu kommen oder gar den Sieg einzufahren.»

Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775