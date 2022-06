George Russell: «Grösster Rückstand in diesem Jahr»

Mercedes-Talent George Russell drehte im Qualifying in Baku die fünftschnellste Runde, dennoch sprach der junge Brite nach der Zeitenjagd Klartext. «Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben», stellt er klar.

Mit seiner schnellsten Quali-Runde von 1:42,712 reihte sich George Russell in Baku auf dem fünften Platz ein und war damit erneut der schnellere der beiden Silberpfeil-Piloten. Teamkollege Lewis Hamilton musste sich mit dem siebten Rang begnügen, weil Pierre Gasly eine starke Runde drehte und sich zwischen die beiden Stallgefährten schob.

Obwohl Russell «Best of the Rest» hinter den Ferrari- und Red Bull Racing-Piloten war, machte er nach dem Abschlusstraining keinen zufriedenen Eindruck. Der Brite erklärte: «Mehr als eine Sekunde von der Pole-Position entfernt zu sein, ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Das ist wahrscheinlich der grösste Rückstand, den wir in diesem Jahr gesehen haben.»

«Es ist eine knifflige Strecke mit den meisten 'echten' Kurven, die wir in dieser Saison erlebt haben, also haben wir noch viel Arbeit vor uns», seufzte Russell. Und er stellte klar: «Die Runde fühlte sich gut an, das Auto fühlte sich gut an, aber der Rückstand ist es natürlich nicht.»

«Wir erwarten sehr viel von uns selbst, und wir arbeiten hart daran, mehr Performance zu finden, aber dieses Wochenende hat definitiv die Stärken und Schwächen von uns allen ans Licht gebracht», kommt der 24-Jährige zum Schluss. «Das Auto fühlt sich ganz gut an, abgesehen von den Geraden. Jede einzelne Bodenwelle ist so hart, wie ich es noch nie in einem Rennwagen erlebt habe, und ich kann die Bremszone kaum sehen», schilderte er.

«Aber in den Kurven fühlt sich das Auto gut an, also wissen wir, dass es nicht an der Balance liegt oder daran, dass wir das Auto nicht ins richtige Abstimmungsfenster bekommen – es ist eher der Abtrieb», analysierte Russell daraufhin. «Angesichts unserer Einschränkungen ist es ein Balanceakt, den nötigen Abtrieb zu finden. Wir wissen, dass viel Abtrieb vorhanden ist, aber wir wissen nicht, wie wir ihn herausholen können.»

Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775