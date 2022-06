Kevin Magnussen: «Eine gute Herausforderung»

Mick Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen freut sich auf das anstehende Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Der Däne ist überzeugt: Er hat das Auto, um in die Punkte zu fahren.

In Baku hatte Kevin Magnussen kein Glück, der Formel-1-Rückkehrer aus dem Haas-Team ging zum vierten Mal in Folge leer aus. Dennoch blickt er zuversichtlich aufs anstehende Rennwochenende in Montreal. «Das ist ein sehr cooler Ort, und auch die Strecke ist super. Sie ist einmalig, eine Art Strassenkurs, aber nicht nur. Ich mag sie wirklich sehr», schwärmt er.

Dennoch erwartet er kein leichtes Spiel. Der Däne sagt: «Es gibt einige Bodenwellen und in den neuen Autos wird es sehr hart, denn sie sind sehr steif. Das wird sicherlich keine leichte Aufgabe für alle, aber ich denke, es wird eine gute Herausforderung werden.»

Obwohl er zuletzt ein vierten Rennwochenende in Imola punkten konnte, ist sich Magnussen sicher, dass er auch in Kanada auf einem Top-10-Platz landen kann. «Das Ziel lautet, in die Punkte zu fahren, soviel steht fest. Und ich denke, wir haben auch das Auto, um dieses Ziel zu erreichen. Ich freue mich darauf, auf die Strecke zu gehen.»

Gleichzeitig begrüsst er auch die kommenden Rennen, die alle auf europäischem Boden über die Bühne gehen werden. «Das wird sicher gut, wenn wir nach Kanada eine Art Europa-Saison absolvieren. Wir haben dann kürzere Flüge, um an die Strecke zu reisen – und auf das freue ich mich auch schon», sagt der 29-Jährige.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3