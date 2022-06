George Russell über FIA-Massnahmen: «Gut für alle»

Mercedes-Pilot George Russell begrüsst die Massnahmen der FIA gegen das Hüpfen der Autos, betont aber auch: «Du kannst nie wissen, ob diese Änderung ein Vor- oder Nachteil für dich ist.»

In Baku beschwerten sich viele Formel-1-Piloten über ihre hüpfenden Renner, ein Thema, das einige Fahrer seit der Einführung der neuen Fahrzeuggeneration mehr beschäftigt als andere. Die FIA-Verantwortlichen sahen Handlungsbedarf, sie haben bereits für das anstehende Rennwochenende in Montreal die neue technische Direktive erlassen, die das Problem mindern soll.

Konkret müssen die Teams ihre Abstimmungen anpassen, wenn ihre Rennwagen zu sehr hüpfen. Dies geschehe mit Blick auf die Sicherheit der Fahrer, begründet die FIA, die auch Langzeitfolgen für die Piloten ausschliessen will. Besonders die Mercedes-Stars Lewis Hamilton und George Russell hatten in Baku mit dem sogenannten «Bouncing» zu kämpfen.

Russell freut sich über die schnelle Reaktion der FIA. Er betont im «Sky Sports F1»-Gespräch aber auch: «Jeder denkt, dass Mercedes auf diese Änderung gedrängt hat, aber wenn man die Performance anschaut, dann will man eigentlich nicht, dass sich die Dinge ändern, denn du kannst nie wissen, ob diese Änderung ein Vor- oder Nachteil für dich ist.»

«Ich denke, alle Fahrer haben sich dafür ausgesprochen, dass etwas getan werden muss, denn was wir beim vergangenen Rennwochenende erlebt haben, war einfach nicht tragbar. Und es spielt auch keine Rolle, ob dein Team mit dem Porpoising-Phänomen zu kämpfen hat. Denn entweder macht dir das zu schaffen oder dein Fahrzeug verfügt über so wenig Bodenfreiheit dass es unten aufschlägt. So oder so ist das nichts, was du dir als Fahrer wünscht», erklärt der Brite.

«Ich denke, es ist vielversprechend, dass die FIA gleich Massnahmen getroffen hat und es nicht Wochen oder Monate dauerte, um in dieser Hinsicht etwas unternehmen zu können. Wenn es um die Sicherheit geht, müssen die Dinge so schnell wie möglich passieren, deshalb überrascht es mich auch nicht, dass es so schnell ging. Ich denke, das ist für alle von Vorteil», ist sich der 24-Jährige sicher.

Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3