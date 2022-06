Weltmeister Max Verstappen: «Das ist nicht korrekt»

Vom gefürchteten Bouncing, dieser Hüpfbewegung des Formel-1-Autos unter aerodynamische Volllast, ist der Red Bull Racing-Renner kaum betroffen. Dennoch ist Max Verstappen froh, dass die FIA handelt.

Nach der Ankündigung der FIA, den 2022er Rennwagen das leidige Hüpfen auf den Geraden auszumerzen, brummt es unter den Formel-1-Fans in den sozialen Netzwerken. Die meisten Grand-Prix-Fans sind der Ansicht: Wenn Rennställe nachbessern müssen, die von diesem aerodynamischen Phänomen besonders stark betroffen sind (wie etwa Mercedes, aber auch Ferrari), dann ist das alles zum Vorteil Red Bull Racing. Denn am Auto von Weltmeister Max Verstappen ist bislang «Bouncing» oder «Porpoising» kaum aufgetreten.

Natürlich wird der 25-fache GP-Sieger Verstappen auf der Insel Notre-Dame von Kanada auf die jüngsten Massnahmen der FIA angesprochen. Der Niederländer sagt dazu: «Lassen wir mal ganz beiseite, wem diese Änderung helfen könnte oder nicht. Generell finde ich es nicht korrekt, während der Saison die technischen Vorgaben zu ändern. Ich verstehe das Argument Sicherheit. Aber für mich ist es letztlich ganz einfach – erhöhe an deinem Auto die Bodenfreiheit, und das Bouncing verschwindet. Ich halte es auch für schwierig, wie die ganzen neuen Vorgaben der FIA im Detail kontrolliert werden sollen.»

Verstappen zu vier Siegen in den vergangenen fünf Rennen: «Ja, wir haben einen guten Lauf, aber ich hebe nicht ab. Ich weiss, wie schnell in der Formel 1 etwas passieren kann. Wir müssen vor allem in der Qualifikation mehr aus dem Wagen herausholen. Denn unser Auto ist zwar im Rennen gut bis sehr gut, aber es gibt zahlreiche Strecken, auf welchen das Überholen noch immer schwierig ist. Da hast du einfach ein leichteres Leben, wenn du aus der ersten Startreihe losfahren kannst.»



Zum kommenden GP-Wochenende sagt Max: «Ich bin wirklich gespannt darauf zu sehen, in welchem Zustand die Rennstrecke ist. Die neuen Auto sind sehr steif abgestimmt, da wird das Randsteinfahren gewiss kein Spaziergang. Aber das ist für alle gleich.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3