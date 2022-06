George Russell: Suche nach dem goldenen Mittelweg

Mercedes-Pilot George Russell blieb im 2. Training in Montreal viereinhalb Zehntelsekunden schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton. Dafür gab es einen guten Grund, wie er hinterher erklärte.

Bereits im ersten Training auf dem Circuit Gilles Villeneuve war George Russell als sechstschnellster der schnellere der beiden Silberpfeil-Piloten. Er schaffte die 4,361 km lange Runde in 1:15,822 min und blieb damit 0,664 sec über der FP1-Bestzeit von Max Verstappen. Sein Stallgefährte Lewis Hamilton, der mit einem neuen Unterboden unterwegs war, belegte mit 1:15,877 min die achte Position und war damit nur 55 Tausendstel langsamer.

Im zweiten Training waren beide wieder mit dem alten Unterboden aber mit unterschiedlichen Abstimmungen unterwegs. Und der Rückstand des siebenfachen Weltmeisters auf die Bestzeit des Teamkollegen wuchs auf viereinhalb Zehntel an. Hamilton sprach hinterher von einem Auto, das unfahrbar war.

Russell, der das zweite Training auf Platz 7 beendete, fasste zusammen: «Unsere Performance war nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Wir sind ziemlich weit vom Speed der ersten beiden Teams entfernt. Und es gibt auch ein paar Jungs, wie etwa Fernando Alonso und Sebastian Vettel, die sehr stark aussehen. Also haben wir noch einiges zu tun.»

Und der junge Brite schilderte: «Es ist immer noch sehr holprig da draussen und wir können nicht mehr so stark über die Randsteine brettern wie früher.» Er verriet auch: «Wir haben das Auto so weich wie möglich abgestimmt. Und das Set-up war wahrscheinlich der grösste Unterschied zwischen Lewis und mir. Wir sind in völlig unterschiedliche Richtungen gegangen. Also werden wir in der Lage sein, über Nacht einen goldenen Mittelweg zwischen den beiden Varianten zu finden.»

«Wir müssen uns vor dem Mittelfeld qualifizieren», forderte der 24-Jährige. Und er betonte: «Wir haben ein starkes Rennauto, das wahrscheinlich das drittschnellste im Feld ist, aber wenn wir es zulassen, dass ein oder zwei Autos vor uns landen, könnte es schwierig werden.»

2. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





1. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555