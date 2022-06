Carlos Sainz (3.): «Es wurde teilweise sehr knifflig»

Carlos Sainz: «In den neuen Autos ist die Strecke in Kanada eine echte Herausforderung»

Ferrari-Star Carlos Sainz drehte im zweiten Training auf dem Circuit Gilles Villeneuve die drittschnellste Runde. Der Spanier zog hinterher eine gute Zwischenbilanz und verriet, worauf es im neunten Saisonlauf ankommt.

Wie die Mercedes-Piloten nutzten auch die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Carlos Sainz am Trainingsfreitag in Montreal die Chance, unterschiedliche Programme zu absolvieren, um möglichst viele Daten zu sammeln. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass Leclerc für den Einsatz einer dritten Steuereinheit eine Strafversetzung in der Startaufstellung kassieren wird. Denn pro Jahr sind nur deren zwei erlaubt.

Das Duo drehte insgesamt 128 Rennrunden und belegte am Ende des Tages die Plätze 2 und 3, wobei der Monegasse die Nase vorn hatte. Sainz, der 0,144 sec langsamer als sein Stallgefährte blieb, erklärte nach getaner Arbeit: «Es ist grossartig, wieder in Kanada zu fahren, der Ort und die Piste haben mir gefehlt. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll, sie hat viele Bodenwellen und Randsteine, in den neuen Autos ist sie eine echte Herausforderung.»

«Der erste Trainingstag lief ganz gut, das Fahren war ein Vergnügen und wir konnten im Laufe des Tages gute Fortschritte erzielen», fasste der Spanier zufrieden zusammen, bestätigte aber auch: «Es wurde teilweise sehr knifflig, da der Wind auffrischte, aber wir konnten unser Programm ohne Probleme abspulen.»

Und mit Blick auf den Tagesschnellsten Max Verstappen erklärte Sainz: «Max ist hier offenbar sehr schnell unterwegs, aber wir stehen noch am Anfang des Rennwochenendes. Derzeit müssen wir noch etwas aufholen, sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Renntrimm. Aber ich denke, mit den Fortschritten, die wir normalerweise noch machen können, sollten wir näher rankommen.»

Der 27-Jährige aus Madrid, der aktuell den fünften WM-Rang belegt, weiss, worauf es ankommt: «Am Sonntag wird es sehr wichtig sein, die Reifen richtig zu verstehen. Und wir haben in dieser Hinsicht mit dem Trainingsprogramm viele gute Daten sammeln können. Nun freue ich mich schon aufs Qualifying, für das Regen vorausgesagt wird, das Rennen sollte dann wieder auf trockener Bahn über die Bühne gehen. Ich denke, wir werden einen interessanten Samstag erleben. Wenn es so stark wie heute regnet, wird es schwierig, das Qualifying zu bestreiten, aber wenn der Regen normal ausfällt, wird es sicher ein Vergnügen.»

2. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





1. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555