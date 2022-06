Sergio Pérez (11.): «Bin etwas im Hintertreffen»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez beendete das erste Montreal-Training als Viertschnellster, in der zweiten Session musste er sich mit dem elften Platz begnügen – aus gutem Grund, wie er betonte.

Während Max Verstappen in beiden Freitagssessions in Montreal jeweils die schnellste Runde drehte, lief es für seinen Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez nicht so reibungslos. Der Mexikaner schaffte es in der ersten Session noch auf den vierten Platz der Zeitenliste, im zweiten Training musste er sich mit der elftschnellsten Rundenzeit begnügen.

Hinterher berichtete der 32-Jährige aus Guadalajara: «Wir hatten ein Problem mit der Fahrzeugabstimmung, das wir zum Glück zumindest teilweise ergründen konnten. Ich denke deshalb, dass die Zeiten im Renntrimm aussagekräftiger waren, auch wenn wir da auch immer noch ein Problem hatten.»

«Ich hoffe, dass wir alles vor dem Qualifying lösen können, denn leider können wir aus den Freitagssessions nicht viel herauslesen. Um das Auto wirklich verbessern zu können, braucht man ein gutes Tempo, und das hat noch gefehlt», gestand Pérez unumwunden.

«Mal schauen, was das Wetter macht, ich hoffe, wir können noch alles rechtzeitig in Ordnung bringen und die richtigen Kompromisse finden, um im Abschlusstraining dann etwas konkurrenzfähiger zu sein», ergänzte der WM-Zweite, der auch erklärte: «Ich bin etwas im Hintertreffen, aber wenn alles gut läuft, dann kann auch ich eine starke Performance zeigen. Max hat einen guten Eindruck hinterlassen, und das lässt natürlich hoffen, dass auch ich die richtige Leistung zeigen kann, wenn es darauf ankommen wird.»

2. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





1. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555