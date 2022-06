Mercedes: Schwieriger Auftakt ins Montreal-Wochenende

Lewis Hamilton hatte am Trainingsfreitag in Montreal mit den üblichen Problemen zu kämpfen

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton erlebte einen schwierigen Auftakt ins Kanada-Rennwochenende. Die Weltmeister-Truppe hat noch viel Arbeit vor sich, wie Ingenieur Andrew Shovlin betont.

Für George Russell und Lewis Hamilton gestaltete sich der Trainingsfreitag auf dem Circuit Gilles Villeneuve wie befürchtet nicht einfach. Die beiden Sternfahrer kämpften mit ihren hoppelnden Silberpfeilen und beendeten den Tag auf den Plätzen 7 und 13, wobei der siebenfache Weltmeister der langsamere der beiden war.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin erklärte nach den zwei Trainingsstunden: «Wir haben einige Modifikationen an den Autos getestet, um die Probleme, die wir in Baku hatten, zu beheben, und wir werden diese Daten weiter analysieren. Aber das Bild sieht hier ähnlich aus wie in Monaco und Baku, wo die Bodenfreiheit Auto sowohl in langsamen als auch in schnellen Kurven darf sorgte, dass das Auto unruhig war.»

«Wir haben die uns zur Verfügung stehenden Einstellungen durchgespielt, aber wir haben nur verschiedene Kompromisse bei der Fahrhöhe und dem Abtrieb gefunden, ohne dass wir insgesamt eine signifikante Leistungssteigerung erzielen konnten», hielt der 48-Jährige fest.

«Die Balance war sowohl bei wenig als auch mehr Benzin im Tank nicht besonders gut», fügte Shovlin an, betonte aber auch gleich. «Aber auch wenn die Probleme mit der Bodenfreiheit das noch verschlimmern, können wir in dieser Hinsicht bis zum Qualifying wahrscheinlich noch ein paar Fortschritte erzielen.»

«Uns fehlt vor allem der Grip an der Hinterachse, was wir wohl mit den normalen Abstimmungswerkzeugen verbessern können», ergänzte der Brite. Und er machte sich Mut: «Obwohl es einer unserer schwierigeren Freitage war, werden wir weiter hart arbeiten, um das zu optimieren, was wir haben. Denn wir haben in den letzten Rennen gezeigt, dass wir auch mit einem schwierigen Auto noch eine gute Punkteausbeute einfahren können.»

2. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





1. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555