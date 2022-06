Otmar Szafnauer: «Alonso wird sicherlich angreifen»

Fernando Alonso drehte im Montreal-Qualifying auf nasser Piste die zweitschnellste Runde. Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer erwartet auch im Rennen einen starken Auftritt vom zweifachen Weltmeister.

Ganz zum Schluss des Qualifyings brach auf den Zuschauerrängen am Circuit Gilles Villeneuve frenetischer Jubel aus. Was war passiert? Fernando Alonso hatte wieder einmal seine Qualitäten unter Beweis gestellt und die zweitschnellste Runde hinter Polesetter Max Verstappen gedreht – sehr zur Freude des Publikums und des eigenen Alpine-Teamchefs Otmar Szafnauer, der sich auch über den siebten Platz von Esteban Ocon freuen durfte.

Der Chef des französischen Werksteams sagte bei «Sky Sports F1» über das 40-jährige Formel-1-Urgestein: «Das war für Alpine und für mich das bisher beste Qualifying, es war absolut brillant! Wir hatten bereits das ganze Wochenende hindurch ein gutes Tempo, und schon in Baku hatten wir einen vernünftigen Speed. Wir haben weiter am Auto gearbeitet, aber natürlich hat auch das Können und die Erfahrung von Fernando dazu beigetragen, dass er es in die erste Startreihe geschafft hat.»

«Das Wetter und die Erfahrung waren zwei der wichtigsten Faktoren, aber auch die Tatsache, dass Fernando seit jeher gut darin ist, sich schnell anpassen zu können. Er kam also schnell auf Touren und wenn sich die Bedingungen so rasch ändern, dann kommt diese Fähigkeit natürlich zum Tragen», stellte der Rumäne klar. «Das beweist, dass die Erfahrung manchmal eine grössere Rolle spielt als der jugendliche Übermut.»

Und Szafnauer offenbarte: «Wir hatten geplant, mit beiden Autos so spät wie möglich zum zweiten Q3-Versuch auszurücken und haben auch entsprechend lange an der Box gewartet.» Mit Blick aufs Rennen erklärte er: «Wir waren auch auf trockener Bahn gut unterwegs und beide Fahrer haben Longruns absolviert und diesbezüglich wichtige Daten gesammelt.»

«Wenn ich mich recht entsinne, war Alonso im Renntrimm auf Augenhöhe mit den Ferrari-Piloten, und ich denke, dass wir gut vorbereitet ins Rennen gehen. Alonso wird beim Start sicherlich angreifen und ich bin auch überzeugt, dass er die richtigen Entscheidungen treffen wird», ergänzte der 57-Jährige.

Qualifying, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,299 min

02. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,944

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,096

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,891

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,960

06. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,356

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,529

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,557

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,749

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:24,030

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,788

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:26,858

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,127

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,492

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,512

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,532

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,660

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,575