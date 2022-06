Christian Horner: «Mercedes-Konzept ist das Problem»

Bei einer Sitzung der Teamchefs in Kanada kam es zu hitzigen Worten zwischen Toto Wolff, Mattia Binotto und Christian Horner. Red Bull Racing-Teamchef Horner sagt, was Sache ist.

Regelmässig lädt Formel-1-CEO Stefano Domenicali die Teamchefs zum Morgenkaffee ein, um über aktuelle Themen in der Königsklasse in lockerem Rahmen zu sprechen. Aber in Montreal wurde es laut. Vor laufenden Kameras von Netflix (wir sehen das dann 2023 in «Drive to Survive») entwickelte sich ein hitziger Wortwechsel zwischen Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull Racing) und Mattia Binotto (Ferrari). Horner und Binotto warfen Wolff vor, Druck auf die FIA auszuüben, Wolff hat den anderen Teamchefs seinerseits schwere Vorwürfe gemacht, politische Spielchen zu spielen.

Christian Horner präzisierte in seiner Medienrunde: «Dieses Stampfen der Rennwagen wird eher zur einer politischen Debatte als zu einer über die Sicherheit. Kein Auto litt so stark unter diesem Effekt wie der Mercedes. Also liegt es in ihrer Verantwortung, sich darum zu kümmern.»

«Unsere Piloten haben sich jedenfalls nie über Porpoising beklagt. Sie sagten, dass einige Pistenbetreiber vielleicht gewisse Streckenteile frisch asphaltieren sollten, das ist alles. Aber unser Auto hat dieses Bouncing nicht. Das Problem ist, dass Mercedes das Auto so steif fahren muss. Das Mercedes-Konzept ist das Problem, nicht das Reglement mit den 2022er-Flügelautos.»

«Wir erhielten also vor dem Kanada-GP-Wochenende eine neue technische Direktive, in welcher formuliert war, dass der Boden mit einem zweiten Stützkabel verstärkt werden darf. Aber das einzige Team, das mit solch einer Lösung in Kanada auftauchte, war Mercedes. Das soll mir mal einer erklären. Für mich tendierte diese Direktive zu sehr in die Richtung, die Probleme eines bestimmten Rennstalls anzugehen.»



«Wir haben die hellsten Köpfe der Branche an der Arbeit, um das Problem Bouncing anzugehen. Ich bezweifle stark, dass wir in einem Jahr noch davon sprechen, selbst wenn wir die Regeln nicht anfassen würden. Diese Rennwagen-Generation ist noch jung. Die Ingenieure arbeiten daran, Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen. Da kann man doch nicht einfach mitten in der Saison das Reglement ändern.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3