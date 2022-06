Romain Grosjean: Lob & Tadel für Red Bull Racing-Duo 23.06.2022 - 15:54 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Romain Grosjean ist sich sicher: Sergio Pérez’ Ausfall im Kanada-GP ist auf seinen Qualifying-Unfall am Vortag zurückzuführen

In seiner GP-Analyse zum Rennwochenende in Kanada hält sich Romain Grosjean weder mit Lob an Sieger Max Verstappen noch mit Kritik an dessen Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez zurück.