Frankreich-GP in Nizza: Gegenwind von den Anwohnern

Der Frankreich-GP wird in diesem Jahr wieder in Le Castellet ausgetragen

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat unlängst bestätigt, dass Nizza Interesse an einer GP-Austragung hat. Doch bei den Anwohnern kommt die Idee einer GP-Austragung aus verschiedenen Gründen nicht an.

Gemäss Formel-1-CEO Stefano Domenicali bemüht sich auch Nizza um eine GP-Austragung, dies bestätigte der Italiener unlängst in einem Interview mit «L’Equipe». Und er kündigte mehr Neuigkeiten zur GP-Zukunft in Frankreich bis Ende Juli an.

Aktuell findet der Frankreich-GP in Le Castellet auf dem Circuit Paul Ricard statt, doch der entsprechende GP-Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus. Das diesjährigen Rennen, das von 22.-24. Juli 2022 stattfindet, könnte damit der vorerst letzte GP in Le Castellet sein.

Doch in Nizza können sich nicht alle für die Idee, Schauplatz für ein Formel-1-Rennen zu werden, erwärmen. So startete die Bürgervereinigung «L’Association Tous Citoyens» auf ihrer Website eine Online-Petition, um die lokalen Politiker zur Ablehnung des GP-Projekts zu bringen. Und innerhalb von drei Tagen wurden mehr als 1000 Unterschriften gesammelt.

Als einer der Hauptgründe für die ablehnende Haltung werden auf der Website der Vereinigung die Verschwendung der öffentlichen Gelder genannt, weil das Rennen noch mehr kosten werde als der GP in Le Castellet, der bereits mit 6 Millionen Euro subventioniert wird.

Ferner sei das Projekt auch ökologisch nicht vertretbar, weil Nizza die eigene Produktion von Treibhausgasen drastisch verringern müsse. Und ausserdem fürchte man Lärm, unangenehme Gerüche und eine Verschmutzung der Stadt.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3