Christian Horner besorgt: WM-Entscheidung vor Gericht

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wird nicht müde, die Bedeutung des Budgetdeckels im diesjährigen Titelkampf herauszustreichen. Der Brite fürchtet, dass die WM-Entscheidung vor Gericht fallen könnte.

Das Thema Budgetobergrenze bereitet Christian Horner weiterhin Kopfzerbrechen. Der Red Bull Racing-Teamchef erklärte bereits mehrfach, dass die Inflation und die steigenden Frachtkosten dazu führen, dass die 142,4 Millionen US-Dollar, die den Teams in dieser Saison zur Verfügung stehen, nicht reichen.

«Die FIA muss handeln, denn wenn das so weitergeht, werden sieben Rennställe an den letzten vier Rennwochenenden nicht mehr teilnehmen können, weil die Kostengrenze erreicht ist. Jedenfalls ist es das, was ich im Fahrerlager höre», warnte der Brite im Mai. In Montreal legte er im «Sky Sports F1»-Gespräch nach: «Du kannst natürlich kontrollieren, wie du dein Auto konstruierst.»

«Aber wir können die Kosten der Inflation nicht kontrollieren, die jeden Haushalt auf der Welt derzeit betreffen. In Grossbritannien wird erwartet, dass diese 11 Prozent betragen wird. Das wirkt sich direkt auf Mitarbeiter, Rohmaterialien, Energiekosten, Waren und Zulieferer-Teile aus. Ich denke, wir können hier von höherer Gewalt sprechen, und das muss die FIA beachten», betonte Horner.

Das Teamoberhaupt geht davon aus, dass mindestens die Hälfte aller Rennställe Gefahr laufen, die Budgetobergrenze zu überschreiten, sollte sich die Lage weiterhin so schwierig gestalten. Das könnte zu FUA-Strafen führen, die sich auf den Titelkampf auswirken können. «Wir wollen keine WM-Entscheidung vor Gericht oder einen Titelkampf, den die FIA entscheidet», stellte er klar, und forderte: «Wir müssen jetzt handeln.»

Die Top-Teams müssten seinen Berechnungen zufolge jeweils etwa zwei- bis dreihundert Leute entlassen, um das in den Griff zu bekommen. «Ist das der richtige Weg?», fragte Horner, der auch feststellt: «Das Problem ist, dass der Kostendeckel für immer verschwunden sein wird, wenn er scheitert.»

«Deshalb müssen wir eine Lösung finden, denn niemand konnte diese Entwicklung voraussehen. Wir haben den Kostendeckel während der Corona-Pandemie um 35 Millionen Dollar gesenkt, und keiner konnte die Probleme vorhersehen, die wir jetzt haben», ergänzte der 48-Jährige.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3