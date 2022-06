Jenson Button zu Sainz: «Das trifft dich als Fahrer»

Dass Carlos Sainz in Kanada einen starken zweiten Platz einfahren konnte, stärkt das Selbstvertrauen des Ferrari-Stars, ist sich Jenson Button sicher. Der Weltmeister von 2009 sagt auch, wo der Spanier zulegen muss.

Carlos Sainz konnte in Montreal zwar nicht den Sieg einfahren, in den letzten Rennrunden konnte der Spanier dennoch glänzen. Denn er sass Spitzenreiter Max Verstappen im Nacken und liess bis zum Fallen der Zielflagge nicht locker. Letztlich kreuzte der Ferrari-Star, der das neunte Kräftemessen der Saison von Startplatz 3 in Angriff hatte nehmen dürfen, die Ziellinie nur 0,993 sec hinter dem Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team.

«Ich gab Vollgas und kam den Wänden so nahe, wie ich nur konnte. Ich gab alles, habe alles versucht, aber es reichte diesmal einfach nicht», berichtete Sainz nach getaner Arbeit. Und er erklärte sichtlich zufrieden: «Das Positive ist, dass wir das ganze Rennen hindurch schnell waren. Ich bin speziell zufrieden mit dem Renntempo, und damit, wie wir Max unter Druck setzen konnten.»

Der frühere GP-Pilot und 2009er-Weltmeister Jenson Button kommentierte auf «Sky Sports F1»: «Das war ein gutes Rennen für ihn und das verschafft ihm sicherlich viel Selbstvertrauen.» Allerdings wies der Brite auch auf die Tatsache hin, dass Sainz das Qualifying-Duell gegen seinen Teamkollegen Charles Leclerc nur durch die Motor-Strafe des Monegassen erstmals in diesem Jahr für sich entscheiden konnte.

«Charles ist am Samstag jeweils unglaublich stark unterwegs, und ich denke, wenn dein Stallgefährte konstant etwas schneller ist und dich jedes Mal im Abschlusstraining in den Schatten stellt, dann trifft dich das natürlich», erklärte der 42-Jährige daraufhin.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3