Günther Steiner (Haas): «Das ist das Kniffligste»

In Montreal glänzten Mick Schumacher und Kevin Magnussen im Qualifying bei kniffligen Bedingungen. Warum das Haas-Duo so gut abschneidet, wenn die Wetterlage schwierig ist, erklärt Teamchef Günther Steiner.

In Montreal konnten Kevin Magnussen und Mick Schumacher im Qualifying die Startplätze 5 und 6 erobern und damit das bisher best Qualifying-Ergebnis ihres Haas-Teams wiederholen. Dies taten die beiden bei schwierigen Bedingungen und Schumacher, der damit sein bisher bestes Quali-Ergebnis in der Formel 1 einfuhr, erklärte hinterher glücklich: «Der Wagen hat sich unter diesen kniffligen Bedingungen hervorragend angefühlt. Ich fand überall reichlich Grip.»

Im Rennen kam Schumacher aber nur 18 Runden weit, dann zwang ihn ein Motor-Problem zur Aufgabe. Auch Magnussen erlebte keinen guten GP, eine frühe Berührung mit Lewis Hamiltons Mercedes und der anschliessende Reparatur-Stopp warfen den Dänen weit zurück. Am Ende kreuzte er die Ziellinie mehr als eine Minute nach Sieger Max Verstappen als Siebzehnter und Letzter.

Dennoch fiel auf: Wie schon in Imola war der Haas-Renner auf nasser Bahn besonders gut unterwegs. Günther Steiner sagt dazu: «Der Samstag war für das gesamte Team ein fantastischer Tag, wir haben alles gut umgesetzt und auch wenn es natürlich erst perfekt ist, wenn man auf den Plätzen 1 und 2 steht, so war das doch eine sehr gute Leistung. Denn wir konnten nach einigen schwierigen Wochenenden ein sehr starkes Qualifying zeigen.»

«Das ganze Team hat eine starke Leistung gezeigt – die Fahrer, Ingenieure und Mechaniker waren einfach fantastisch», schwärmt der Haas-Teamchef rückblickend. Und auf die Frage, warum es im Regen besonders gut klappt, erklärt der Südtiroler: «Ich würde sagen, das Auto ist generell ziemlich gut. Highspeed-Strecken sind das Kniffligste für uns, aber im Regen ist die Streckencharakteristik nicht so wichtig, wie im Trockenen.»

«Zudem denke ich, dass wir das ganze Abschlusstraining hindurch einfach gut gearbeitet haben. Das Auto läuft ziemlich gut und wir haben auch zwei starke Fahrer am Steuer. Ich glaube also nicht, dass ein grosses Geheimnis hinter dem Speed auf nasser Bahn steckt», ergänzt Steiner.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3