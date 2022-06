Kevin Magnussen: «Das macht alles noch schwieriger»

Formel-1-Rückkehrer Kevin Magnussen freut sich auf das anstehende Rennwochenende in Silverstone. Der Däne lobt den Traditionskurs in den höchsten Tönen, weiss aber auch, dass ihn keine leichte Aufgabe erwartet.

Kevin Magnussen erklärte bereits in Montreal, dass er sich auf die Europa-Rückkehr der Formel 1 freut, und diese Vorfreude kann auch die Tatsache nicht trüben, dass die GP-Stars im Juli gleich vier Rennen absolvieren werden. Im Gegenteil, der 29-Jährige betont: «Vor allem für die Mechaniker wird es ein harter Monat. Aber für uns Fahrer ist es vergleichsweise ein Klacks.»

«Ich freue mich darauf, denn wenn man ein schlechtes Rennen hat, dann kann man direkt den nächsten GP in Angriff nehmen. Und da alles in Europa über die Bühne geht, ist es auch viel einfacher. Man kann am Donnerstagmorgen anreisen und viele können am Sonntagabend wieder heimkehren. Das ist einfacher, als wenn man beispielsweise im gleichen Monat nur zwei Rennen in Asien absolviert», erklärt der Däne.

Das anstehende Rennen in Silverstone begrüsst Magnussen, auch wenn er kein leichtes Spiel erwartet: «Es ist ein Traditionsrennen und die Strecke ist fantastisch. Die neuen Autos sind zwar etwas langsamer als ihre Vorgänger, aber wir werden dennoch sehr schnell unterwegs sein.»

«Die Autos sind auch steifer, deshalb werden wir in der Maggotts- und Becketts-Passage wohl etwas anders als bisher über die Randsteine brettern. Das macht alles noch kniffliger, würde ich sagen, denn die Autos verfügen auch über wenig Bodenfreiheit. Aber ich denke, es wird sich dennoch grossartig anfühlen, in Silverstone Gas zu geben», stellt der aktuelle WM-Zwölfte klar.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3