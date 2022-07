Andreas Seidl (McLaren): «Das ist ein Heimvorteil»

McLaren-Teamchef Andreas Seidl nahm sich nach dem Kanada-GP zusammen mit seiner Mannschaft Zeit, um den neunten Saisonlauf zu analysieren. Nun wisse man, wo man sich verbessern muss, beteuert er.

Das McLaren-Team erlebte in Montreal ein enttäuschendes Rennwochenende, Daniel Ricciardo verpasste die Punkte als Elfter nur knapp, sein Teamkollege Lando Norris musste sich gar mit dem 15. Platz begnügen, nachdem er eine 5-Sekunden-Zeitstrafe kassiert hatte, weil er in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen war.

Die Fehleranalyse ist abgeschlossen, nun blickt der Rennstall aus Woking auf das anstehende Heimspiel in Silverstone, wie Teamchef Andreas Seidl betont: «Es tat gut, seit dem Rennen inKanada etwas Zeit abseits der Rennstrecke zu verbringen. Wir haben das Wochenende analysiert und wissen nun, wo wir uns verbessern müssen. Nun fokussieren wir uns ganz auf das anstehende Wochenende in England.»

«Es gibt nichts besseres als ein Heimrennen», schwärmt das Oberhaupt des britischen Traditionsrennstalls. «Das ganze Team freut sich schon darauf, die McLaren-Fans auf den ausverkauften Tribünen zu sehen. Es ist ja nicht nur das Heimspiel für die ganze Mannschaft, sondern auch für Lando Norris – das lässt uns die Unterstützung von den Fans zusätzlich spüren. Es werden auch viele unserer Mitarbeiter dabei sein, um die Autos, an denen sie so hart arbeiten, in Aktion zu erleben.»

Mit Blick auf den Rundkurs in Silverstone ergänzt Seidl: «Die Strecke ist schnell und umfasst ein paar berühmte Kurven und Passagen, wie etwa Maggots und Becketts. Sie sind für jeden Fahrer eine Herausforderung und sorgen für ein spannendes Rennen. Auch logistisch ist es ein spezielles Rennen, denn das Team ist sehr viel näher an der Strecke dran als bei anderen Rennen – das ist sicherlich ein Heimvorteil, den wir haben.»

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3