Charles Leclerc (Ferrari): Probleme mit dem Motor

Während Ferrari-Star Carlos Sainz im 2. Silverstone-Training die Tagesbestzeit aufstellte, musste sich sein Teamkollege Charles Leclerc mit der fünftschnellsten Rundenzeit begnügen. Aus gutem Grund, wie er berichtete.

Der Auftakt ins zehnte Rennwochenende auf dem Silverstone Circuit gestaltete sich für Charles Leclerc schwieriger als gedacht: Das erste Training fiel für den Monegassen genauso wie für seine GP-Kollegen ins Wasser und in der zweiten Session blieb er mehr als viereinhalb Zehntel langsamer als sein Ferrari-Stallgefährte Carlos Sainz, der die schnellste Runde des Tages fuhr.

Leclerc blieb auch knapp zweieinhalb Zehntel langsamer als Titelrivale und WM-Leader Max Verstappen. Und das hatte seinen Grund, wie der Ferrari-Pilot hinterher gewohnt freimütig berichtete. «Das war ein kniffliger Tag», seufzte er. «In der ersten Session haben wir nicht wirklich viele Daten gesammelt, denn wegen des Wetters haben wir wenige Runden gedreht.»

«Im zweiten Training hatten wir einige Probleme meinerseits. Ich hatte einige Sorgen mit der Antriebseinheit, die das Fahren stark erschwert haben. Ich hoffe, dass es am Samstag besser für uns laufen wird», schilderte der 24-Jährige, fügte aber auch eilends an: «Aber ich denke, es geht mehr um ein paar Änderungen am Set-up, die wir natürlich vornehmen werden.»

«Auf den weichen Reifen war das Fahren aus irgendwelchen Gründen wieder sehr schwierig», erklärte Leclerc daraufhin auf Nachfrage. «Auf dieser Mischung fühlte es sich nicht so gut an wie auf den Medium-Reifen, und wir hatten erneut diese kleinen Probleme. Aber ich denke, im Grossen und Ganzen steckt einige Performance im Auto. Das ist das Gute. Ich hoffe, dass wir am Samstag alles richtig hinbekommen und einen guten Tag erlebe werden.»

2. Training, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,942 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,105

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,118

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,149

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,404

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:29,695

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,753

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,799

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:29,902

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,942

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,000

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,057

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,238

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,263

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,271

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,338

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,480

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,510

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,609

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,326

Erstes Training, Silverstone

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,249

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,781

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,967

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,801

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,895

06. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,171

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,161

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:51,243

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,373

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:59,168

11. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

14. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

15. Alexander Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, ohne Zeit

18. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, ohne Zeit

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit