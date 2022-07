Silverstone: Christian Horner rechnet mit Mercedes

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erwartet in Silverstone nicht nur, dass Ferrari im Spitzenkampf mitmischen wird. Auch Mercedes will der Brite nicht abschreiben, wie er betont.

Mercedes hat für das Heimspiel in Silverstone ein umfangreiches Update mitgebracht. Die Team-Weltmeister hoffen, damit einen Schritt in Richtung Spitze zu machen. Der erste Tag verlief vielversprechend für das Werksteam der Sternmarke: Lewis Hamilton war in beiden Trainings der Zweitschnellste.

In der letzten freien Trainingsstunde drehte der siebenfache Weltmeister die fünfschnellste Runde. Sein Teamkollege George Russell war knapp schneller und reihte sich auf dem vierten Platz hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez sowie hinter Ferrari-Star Charles Leclerc ein. Dessen Teamkollege Carlos Sainz musste sich mit dem sechsten Platz hinter dem Silberpfeil-Duo begnügen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hatte vor dem dritten Training schon gemahnt: «Es könnte gut sein, dass wir sechs Autos sehen werden, die um die Spitzenposition kämpfen. Wir wussten, dass Mercedes auf diesem Streckentyp gut klarkommt, das war schon in Spanien so, und die Strecke in Barcelona ist dieser hier in Bezug auf Kurvenarten und Asphaltbeschaffenheit am ähnlichsten von allen, auf denen wir in diesem Jahr bisher unterwegs waren.»

«Mercedes war dort sehr stark und sie haben hier sicherlich auch ein vernünftiges Upgrade dabei. Wir wissen auch, dass Ferrari in Barcelona sehr schnell war und einige unserer Updates, die wir hier eingeführt haben, sollen deshalb unsere Schwächen auf diesem Streckentyp ausmerzen», ergänzt der Brite. «Es wäre fantastisch für die Fans, wenn wir sechs Autos vorne dabei haben. Und ich denke, auch das Wetter wird hier ein Faktor sein.»

3. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1: 27,901 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,311

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,348

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,426

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,488

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,689

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,102

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1: 29,158

09. Mick Schumacher (D), Haas, 1:29,510

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:29,520

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,552

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:29,593

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:29,752

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,780

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,885

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,892

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,039

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,293

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:30,489

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,523