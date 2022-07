Christian Horner: «Max hat 3 oder 4 Zehntel verloren»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte nach dem Qualifying in Silverstone, dass die letzte Q3-Runde von Max Verstappen für die Pole gereicht hätte, wenn Charles Leclercs Dreher nicht gewesen wäre.

Am Anfang des Qualifying-Samstags sah es auf dem Silverstone Circuit noch nach einer sicheren Pole für Max Verstappen aus. Der Niederländer blieb im dritten Training mehr als vier Zehntel schneller als sein erster Verfolger und Teamkollege Sergio Pérez, Ferrari-Pilot Charles Leclerc fehlten sogar knapp viereinhalb Zehntel auf die FP3-Bestzeit des Titelverteidigers.

Doch im Qualifying hatte am Ende mit Carlos Sainz der zweite Ferrari-Pilot die Nase vorn – und das lag nicht zuletzt auch an einem Fehler seines Teamkollegen, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner betonte: «Max war auf einer tollen Runde, aber Charles hatte in der Becketts-Kurve einen halben Dreher und deshalb musste Max vom Gas.»

«Dadurch hat er drei, vier Zehntel verloren, ansonsten hätte er die Pole geholt», ist sich der Brite sicher. Dennoch erklärte er grosszügig: «Gratulation an Carlos für die erste Pole. Er war immer sehr gut, auch im Nassen war er immer schon sehr stark.»

Aufs Rennen blickt Horner zuversichtlich: «Wir stehen in der ersten Reihe und Checo ist auch vorne in der zweiten Reihe dabei Es wird sicherlich ein spannendes Rennen, bei dem ein guter Start gefragt ist. Ich hoffe, dass wir auch ein gutes Renntempo haben werden. Überholen ist hier nicht einfach, das wird schwierig werden. Aber es gibt noch die Strategie und das Wetter wird vielleicht wieder eine Rolle spielen. Denn hier kannst du nicht wissen, was passiert. Es kann Regen oder Sonnenschein oder gar beides zusammen geben. Die Vorhersage ist etwas besser als heute, aber es gibt in der Gegend weiterhin ein paar Schauer, und da muss man flexibel bleiben.»

Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430