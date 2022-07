George Russell (8.): «Sind im Rennen viel schneller»

Mercedes-Pilot George Russell war nach dem Qualifying zum Heimspiel in Silverstone enttäuscht. Der Brite übte sich in Selbstkritik und erklärte, warum er trotz Startplatz 8 zuversichtlich aufs Rennen blickt.

Das dritte freie Training auf dem Silverstone Circuit verlief für George Russell noch vielversprechend Das Mercedes-Talent drehte die viertschnellste Runde und blieb nur knapp acht Hundertstel langsamer als Ferrari-Star Charles Leclerc, der die drittschnellste Rundenzeit aufstellte. Von der FP3-Bestzeit von Max Verstappen trennten ihn etwas mehr als fünf Zehntel.

Im Qualifying war sein Rückstand auf die Pole-Zeit von Carlos Sainz deutlich grösser: Russell umrundete die heimische Strecke 1,178 sec langsamer als der Spanier im zweiten Ferrari. Das reichte nur für den achten Startplatz. Entsprechend enttäuscht fasste er zusammen: «Im Q1 fühlte ich mich wirklich gut im Auto, sehr zuversichtlich, aber im Q2 fühlte es sich etwas schlechter an, und im Q3 kämpfte ich mit dem Vertrauen ins Auto.»

«Ich machte einen Fehler und es war schwer, mich davon zu erholen. Die Bedingungen waren für alle schwierig, aber ich bin etwas enttäuscht, dass wir kein besseres Qualifying hatten. Wir hatten nicht erwartet, um die Pole zu kämpfen, aber es war mehr möglich», seufzte der aktuelle WM-Vierte.

«Im dritten Training sahen wir sehr stark aus und hatten im Trockenen ein gutes Tempo. Wir hatten das Gefühl, dass wir gute Fortschritte machten», erklärte Russell, und machte sich Mut: «Wir wissen, dass wir im Rennen ein viel schnelleres Auto haben als im Qualifying, also werden wir sehen, was wir im GP tun können.»

«Von Startplatz 8 loszufahren, bringt uns in Rückstand, also müssen wir so schnell wie möglich an den Autos aus dem Mittelfeld vorbeikommen», weiss der 24-Jährige. «Im Trockenen und beim Renntempo haben wir das Gefühl, dass wir ein Auto haben, das mit Red Bull Racing und Ferrari mithalten kann, also werden wir alles geben», fügte er an.

Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430