Sergio Pérez (4.): «Das hat Rundenzeit gekostet»

Formel-1-Routinier Sergio Pérez musste sich im Qualifying auf dem Silverstone Circuit mit dem vierten Platz begnügen. Hinterher erklärte der Red Bull Racing-Pilot, warum seine letzten Runden nicht besser ausfielen.

Während sich Formel-1-Champion Max Verstappen als Zweitschnellster des Silverstone-Abschlusstrainings für die erste Startreihe qualifizierte, kam sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez nicht über den vierten Platz hinaus. Das hatte einen einfachen Grund, wie der Mexikaner nach der Zeitenjagd berichtete.

«Ich war in den letzten beiden Runden einfach zu nah an Lance Stroll dran, ich weiss nicht, wie das kam. Der Abstand war leider zu gering, und das hat mich Rundenzeit gekostet», berichtete der Rennfahrer aus Guadalajara. «ich hätte noch ein paar Zehntel gebraucht, um nach vorne zu kommen und bei diesen Bedingungen hätte ich diese durchaus auch finden können», ist er sich sicher.

«Aber unter diesen schwierigen Umständen den vierten Platz zu erobern, ist nicht das Ende der Welt», tröstete sich der aktuelle WM-Zweite. «Ich denke, wir können von dort aus immer noch kämpfen und es ist natürlich wichtig, einen guten Start hinzubekommen, um Druck auf die Ferrari-Fahrer ausüben zu können», ergänzte er mit Blick aufs anstehende Rennen.

«Es ist mir eigentlich nicht wichtig, wie das Wetter ausfallen wird, aber ein Trockenrennen wäre sicherlich besser für uns, denn dann können wir Druck machen. Allerdings weiss niemand, wie sich die Reifen verhalten werden, deshalb wird es ein Pokerspiel. Uns erwartet auf jeden Fall ein interessantes Rennen. Wir haben das Problem am Auto gefunden, das uns am Freitag zu schaffen gemacht hat, und im Rennen werden wir viel konkurrenzfähiger sein. Wir haben gute Fortschritte gemacht, deshalb bin ich zuversichtlich», fügte Pérez an.

Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430