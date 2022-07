Dr. Helmut Marko: «Im Renntrimm wieder schneller»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ärgerte sich über die gelbe Flagge im Qualifying, die Max Verstappen um die Silverstone-Pole gebracht hat. Dennoch blickt der Grazer mit viel Zuversicht aufs Rennen.

Am Ende war Carlos Sainz der Schnellste im Qualifying auf dem Silverstone Circuit. Die Pole eroberte der Spanier auch dank der unfreiwilligen Schützenhilfe seines Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc, der sich in der Becketts-Kurve drehte und damit just in jenem Moment eine gelbe Flagge auslöste, in dem Max Verstappen seinen letzten schnellen Versuch unternahm.

Der Formel-1-Champion und WM-Leader musste vom Gas und verpasste den ersten Startplatz um 72 Tausendstelsekunden. Das bedauerte nicht nur der Niederländer, auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bestätigte im «Sky»-Interview: «Er musste wegen der gelben Flagge vom Gas gehen und das hat im dritten Sektor dann die Pole-Position gekostet.»

«Er war so dominant, und dann kommt leider sowas», seufzte der 79-Jährige aus Graz, der zum Spitzenkampf zwischen Red Bull Racing und Ferrari sagte: «Es ist, wie schon die ganze Saison hindurch, sehr eng. Das Problem hier ist auch das Überholen. Aber wir stehen auf den Startplätzen 2 und 4 – und von der Strategie und Taktik her lässt sich da einiges machen. Ich glaube, dass wir im Renntrimm wieder schneller sein werden.»

Dass Sergio Pérez mehr als fünf Zehntel langsamer als sein Teamkollege Verstappen blieb, erklärt sich Marko folgendermassen: «Ich glaube, Max hat das Set-up gefunden, das zu seinem Fahrstil passt. Er war schon in Kanada in Hochform und hier auch das ganze Wochenende bisher wirklich schnell. Da ist es für jeden schwer, halbwegs mitzukommen.»

Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430