ServusTV: Dr. Helmut Marko zu Gast im Hangar-7

In der neuesten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» gibt sich Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko die Ehre. Zusammen mit Christian Klien blickt er auf den GP in Silverstone zurück.

Die Formel 1 erlebt gerade eine intensive Phase: Im Juli stehen mit den Grands Prix in Grossbritannien, Österreich, Frankreich und Ungarn gleich vier Rennen auf dem WM-Programm. Danach dürfen die GP-Stars in die wohlverdiente Sommerpause, die bis zum darauffolgenden Rennwochenende in Belgien (26. bis 28. August) dauert.

Vor dem Heimspiel des Red Bull Racing Teams in Spielberg nutzt Dr. Helmut Marko die Chance, um das jüngste Kräftemessen von Silverstone zu analysieren. In der nächsten Ausgabe der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am heutigen Montag, 4. Juli, ab 21.10 Uhr (in der Schweiz und Deutschland ab 23.05 Uhr) gibt sich der Red Bull-Motorsportberater die Ehre, um eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Zusammen mit dem früheren GP-Piloten und heutigen TV-Experten Christian Klien und Ex-Formel-1-Fahrer Patrick Friesacher sowie Motorsport-Enthusiast Hans Knauss analysiert der 79-jährige Grazer auch die Ausgangslage für Titelverteidiger Max Verstappen und seinen Teamkollegen Sergio Pérez vor dem Saison-Highlight auf dem Red Bull Ring.

Neben der Königsklasse des Vierradsports steht auch der Fussball im Mittelpunkt. Mit dem vorzeitigen Ende seines Engagements bei Borussia Mönchengladbach hat Adi Hütter, der sich 2018 mit den Young Boys Bern zum Schweizer Meister gekrönt hatte und ein Jahr später die Frankfurter Eintracht ins Halbfinale der Europa League führte, nun die Gelegenheit, die Ereignisse der vergangenen Monate aufzuarbeiten und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Erfolgstrainer spricht über seine Erfahrungen und seine Zukunft.

Moderation

Christian Brugger

Themen

Formel 1: Halbzeit-Bilanz

Fussball: Adi Hütter exklusiv

Gäste

Dr. Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull)

Hans Knauss (Olympiasilber Super-G 1998, Motorsport-Enthusiast)

Christian Klien (49 Formel-1-Starts)

Patrick Friesacher (11 Formel-1-Starts)

Adi Hütter (Ex-Trainer Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt)