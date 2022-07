Mick Schumacher 8.: «Wusste, wir sind schnell genug»

Im 31. Formel-1-WM-Lauf hat Mick Schumacher endlich, endlich seine ersten Punkte erobert: mit einer tadellosen Fahrt vom 19. Startplatz zu Rang 8. «Wir hatten heute die richtige Strategie.»

Das nimmt richtig Druck vom Kessel: Mick Schumacher hat im turbulenten britischen Grand Prix seine ersten WM-Punkte eingefahren, als Achter. Der Formel-2-Champion von 2020 sagt: «Es hat lange genug gedauert, diese ersten Punkte zu kriegen. Das Rennen hat grossen Spass gemacht und wir haben eine gute Leistung gezeigt. Wir sind heute fehlerfrei durchgefahren, wir hatten die richtige Rennstrategie und haben in den richtigen Momenten die Reifen gewechselt. Der Lohn dafür ist, dass wir beide Autos in die Top-Ten gebracht haben.»

Mick blickt zurück: «Nach dem WM-Auftakt in Bahrain haben wir Einiges ausprobiert, bedingt auch durch den Druck haben wir hier und da einen Fehler gehabt. Um dieses Auto zu verstehen – das schwieriger zu fahren ist als der Rennwagen von 2021 – muss man ans Limit gehen, und da ist die Chance halt grösser, auch mal einen Fehler zu machen.»

Nach der Qualifikation gab es viel Kritik vom Sky-Experten Timo Glock, dass Haas im Training bei Mick wieder patzte – schief stehende Lenkung. Mick stellt sich vor sein Team: «Wir sind eine Mannschaft und gewinnen und verlieren gemeinsam. Das ist seit Anfang an meine Mentalität gewesen. Daher halte ich meinem Team nichts vor. Viel wichtiger ist, was wir gemeinsam schaffen, und ich habe meinen Leuten vor dem Rennen gesagt – wir sind schnell genug, um in die Top-Ten zu fahren.»



Teambesitzer Gene Haas über Mick Schumacher: «Es herrscht viel Druck auf ihm, Schumacher ist ein grosser Name im Motorsport. Daher müssen wir vorsichtig mit dem sein, was wir sagen. Insgesamt denke ich, dass wir und die Fahrer gut miteinander auskommen. Mit Druck muss man umgehen können.»



Fährt Mick Schumacher auch 2023 für Haas? Gene Haas lässt sich nicht in die Karten blicken: «Die Silly Season hat noch nicht begonnen. Daher warten wir noch etwas ab.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3