Mattia Binotto: «Zu wenig Abstand für Doppelstopp»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärte nach dem Rennen auf dem Silverstone Circuit, warum das Team darauf verzichtete, während der späten Safety-Car-Phase auch Charles Leclerc mit weichen Reifen auszurüsten.

Charles Leclerc hatte in den letzten Runden des Grossbritannien-GP keine Chance gegen Carlos Sainz, Sergio Pérez und Lewis Hamilton. Der Monegasse war im Gegensatz zur Konkurrenz auf alten, harten Reifen unterwegs, während die Konkurrenten auf frischen, weichen Gummis angriffen. So hatte der Ferrari-Star, der das Rennen vor und während der letzten Safety-Car-Phase angeführt hatte, den Angriffen der Gegner nichts entgegenzusetzen.

Schliesslich kam er auf dem enttäuschenden vierten Platz ins Ziel, während sein Teamkollege Carlos Sainz seinen ersten Sieg feierte. Dabei war Leclerc zuvor der schnellere der beiden Scuderia-Söldner gewesen – deshalb wies das Team das Duo auch an, in Runde 31 die Positionen zu wechseln. Warum verzichtete Ferrari also kurz darauf, beide Fahrer an die Box zu holen, als Safety-Car-Pilot Bernd Mayländer das Feld einbremste?

Teamchef Mattia Binotto lieferte nach dem Rennen die Antwort auf diese Frage: «Wir hatten das Gefühl, dass wir nicht genügend Abstand zwischen den beiden Autos hatten, um beide Fahrer an die Box zu holen. Wir mussten also wählen und haben uns entschieden, Carlos reinzuholen – ganz einfach, weil Charles das Rennen anführte. Wir wissen auch nicht, was die anderen Fahrer getan hätten, wenn er als Leader an die Box abgebogen wäre.»

«Die anderen Fahrer waren gleich dahinter, deshalb konnten wir es nicht riskieren, auch nur eine Sekunde zu verlieren. Und deshalb war auch klar, dass Charles die Position halten musste. Wir hatten gehofft, dass die weichen Reifen stärker abbauen würden, aber das war letztlich nicht der Fall. Im Nachhinein kann man sagen, dass es für ihn natürlich besser gewesen wäre, wenn er auf den weichen Reifen unterwegs gewesen wäre. Aber wir dachten nicht, dass dies die richtige Entscheidung war», fügte der Ingenieur an.

Der Italiener betonte auch auf die Frage, was er Leclerc nach dem Fallen der Zielflagge gesagt habe: «Es gibt intern nichts zu klären, es ging mir nur darum, zu sagen, dass wir seine Enttäuschung verstehen und dass er ein fantastisches Rennen gezeigt hat. Er hat beim Start hart gekämpft und sich später dann auf den harten Reifen phänomenal verteidigt. Natürlich ist es schwierig für ihn, glücklich mit dem Ergebnis zu sein. Aber es ist wichtig, dass er ruhig und positiv bleibt.»

Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3