George Russell: «Schaute, ob ich helfen kann» 04.07.2022 - 07:04 Von Vanessa Georgoulas

© LAT George Russell schaute nach dem Crash gleich nach Guanyu Zhou

Für Mercedes-Pilot George Russell war das Heimspiel in Silverstone bereits in der ersten Runde vorbei: Er wurde in den Start-Crash verwickelt, danach wurde sein Auto gegen seinen Willen on der Strecke geschafft.