Toto Wolff: «Das müssen wir in den Griff bekommen!»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff freute sich in Silverstone über den dritten Podestplatz eines Silberpfeil-Piloten in Folge. Dennoch blickt der Wiener nicht zu zuversichtlich aufs nächste Rennen.

Obwohl Lewis Hamilton mit seinem dritten Platz im Heimspiel auf dem Silverstone Circuit für den dritten Podest-Erfolg von Mercedes in Folge gesorgt hatte, fiel die Bilanz von Motorsportdirektor Toto Wolff verhalten aus. Schliesslich musste George Russell wegen des Startcrashs einen bitteren Ausfall hinnehmen.

Wolff fasste zusammen: «Für George war es enttäuschend, im Rennen nicht dabei zu sein, denn der Speed des Autos war gut, aber so ist das Reglement, also ist es leider so, wie es ist. Lewis ist ein starkes Rennen gefahren. Vor der Safety-Car-Phase hatten wir den Sieg vor Augen und waren den Ferraris auf den Fersen, aber danach waren wir nie ganz in der Position, um an der Spitze mitzufahren, da haben wir ein wenig an Schwung verloren.»

«Wir konnten in Barcelona etwas Licht am Ende des Tunnels erkennen und hatten danach auf drei Strassenkursen zu kämpfen. Deshalb möchte ich uns nicht zu sehr loben oder zu pessimistisch sein, sondern lieber vorsichtig bleiben», ergänzte der Österreicher, der auch klarstellte: «Wir hatten an allen drei Tagen immer noch unser hartnäckiges Problem mit der Fahrhöhe, das wir unbedingt in den Griff bekommen müssen.»

«Aber wir haben an diesem Wochenende ein starkes Tempo gezeigt, was erfreulich ist, und unsere Updates haben offenbar gut funktioniert», tröstete sich der 50-jährige Wiener, der beim anstehenden Rennwochenende auf dem Red Bull Ring kein leichtes Spiel erwartet: «In Österreich wird es einige Kurven geben, mit denen unser Auto in der Vergangenheit nicht gut zurechtgekommen ist, aber das ist ein ständiger Lernprozess für uns. In diesem Jahr wird es ziemlich schwierig sein, zu gewinnen, aber wir müssen einfach die Performance des Autos richtig nutzen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebe

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3