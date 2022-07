Helmut Marko zum Verstappen-Rätsel von Silverstone

Im Rahmen der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sprach Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko über die Geschehnisse rund um Max Verstappen in Silverstone.

In der ServusTV-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» traf sich eine illustre Runde zum Formel-1-Talk. Mit dabei war neben Christian Klien und Patrick Friesacher auch der langjährige Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Zu Champion Max Verstappen, der Siebter wurde, sagte Marko: «Fangen wir mit dem Start an, mit dem ersten. Wir haben als einzige den weichen Reifen aufgezogen. Wir wären an allen vorbei gewesen, es wäre auf gut Deutsch eine ‚gmachte Wiesn’ gewesen. Dann beim Re-Start ist die Frage, warum wir nicht von der Pole gestartet sind. Wegen der Vorkommnisse wollten wir da aber nicht mehr gross diskutieren.»



«Dann ist Carlos Sainz abgegangen. Wir dachten, Max hat sich da was eingefahren. Die erste Reaktion war, dass das Auto von Max plötzlich nicht mehr lenkbar war. Da nimmt man an, dass es ein Reifenschaden ist. Aber wir sind dann draufgekommen: Er ist so schnell in die Begrenzer-Zone bei der Boxeneinfahrt gekommen, hat extrem hart gebremst und sich dabei den Reifen platt gemacht», fügte der 79-Jährige an.

Der Grazer erklärte: «Wir haben Max die Daten mitgeteilt. Er hat gesagt: ‚Blödsinn!‘ Schliesslich war es ein Teil von Yuki Tsunodas Flügel, das sich am Unterboden verkeilt hat. Die ganze Strömung wird dort geregelt. Wir haben etwa 20 Prozent an Abtrieb verloren. In Rundenzeiten ist das eineinhalb bis zwei Sekunden.»

Und Marko ergänzte: «Mit dem harten Reifen waren diese Phänomene noch viel, viel stärker. Dann war die Überlegung: Stellen wir das Auto ab oder limitieren wir die Motorleistung? Aber dann wurde klar entschieden: So lange wir in den Punkten sind, fahren wir weiter.»

Dem nicht genug, Marko: «Dann haben sich noch andere Teile von der Temperatur erhöht. Das hat sich dann aber alles wieder gebessert, als wir auf den weichen Reifen gewechselt haben. Max hat dann mit Mick Schumacher gekämpft. Er war also die richtige Entscheidung. Es war wichtig, dass man da auch die Punkte mitnimmt.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3