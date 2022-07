Verlängert Vettel den Vertrag? Das glaubt Timo Glock

Sebastian Vettels Vertrag läuft nach der Saison aus. Wie geht es für den vierfachen Weltmeister aus Deutschland weiter? Vettels Kumpel Timo Glock spricht über sein Bauchgefühl.

Sebastian Vettel hat sich am Sonntag beschenkt. Ein bisschen zumindest. Denn der Deutsche fuhr an seinem 35. Geburtstag mit seinem Aston Martin als Neunter in die Punkte. Nach dem Qualifying hatte es noch nicht danach ausgesehen.

«Mit dem Rennen, in dem er von Platz 18 in die Punkte gefahren ist, hat er sich selbst noch ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Das hatte er verdient, weil er ein cleveres Rennen gefahren ist, einen guten Speed hatte und die Reifen lange unter Kontrolle halten konnte», schrieb Sky-Experte Timo Glock in seiner Kolumne.

Das sei wichtig für das Team, das dadurch sehe, dass der Speed, da sei und immer besser werde, so Glock. Im Trockenen zumindest. «Im Nassen hat man klare Probleme, das hat man gesehen. Woher die Probleme kommen, muss noch analysiert werden. Dennoch hat es mich sehr für ihn gefreut, dass er an seinem Geburtstag einen runden Sonntag hatte», so Glock.

Und wie geht es für Vettel weiter? «Was seine Vertragsverlängerung angeht, müssen wir einfach abwarten. Sebastian wird sich die Zeit nehmen, weil er schauen möchte, wie weit sich das Team noch entwickelt. Wenn das in eine positive Richtung geht, glaube ich, dass wir Sebastian weiterhin im Aston Martin sehen werden.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3