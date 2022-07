Toto Wolff: «Werden einen kühlen Kopf bewahren»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff lobt rückblickend nicht nur Lewis Hamilton für den Auftritt in Silverstone. Auch für George Russell hat der Wiener nette Worte. Nun freut er sich auf das Kräftemessen in Spielberg.

Im Heimspiel der beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell kam nur ein Silberpfeil-Star ins Ziel: Lewis Hamilton sah die schwarz-weiss karierte Flagge als Dritter und durfte damit zum zweiten Mal in Folge aufs Podest. Sein Teamkollege George Russell fiel nach dem heftigen Start-Crash aus, obwohl er überzeugt war, dass er hätte weiterfahren können.

Doch der junge Brite stieg aus, um nach Guanyu Zhou zu sehen, der sich überschlagen hatte und hinter die Reifenstapel geflogen war. Dem Chinesen aus dem Alfa Romeo Racing Team ging es gut, wie die spätere Untersuchung im Streckenkrankenhaus zeigte. Für Russell, der seinen GP-Renner zunächst nicht starten konnte und deshalb zu seinem Team eilte, um Rücksprache zu halten, war das Rennen auch gelaufen, denn sein Silberpfeil wurde während seines Besuchs beim Team bereits aufgeladen, um von der Strecke geschafft zu werden.

Dennoch gibt es für beide Sternfahrer nette Worte von Toto Wolff. Der Mercedes-Motorsportdirektor erklärt rückblickend: «Lewis fuhr ein brillantes Rennen mit einigen spektakulären Zweikämpfen. Ein besseres Ergebnis wäre möglich gewesen, wenn die Dinge anders gelaufen wären. George hatte sicherlich das Tempo, um von Platz 8 aus Boden gutzumachen. Es war schade, dass er das Rennen nicht fahren konnte, aber wir sind stolz auf den Charakter, den er nach dem Zwischenfall gezeigt hat.»

Dass nur sieben Tage nach dem zehnten Saisonlauf bereits die nächste WM-Runde ansteht, ist ganz nach dem Geschmack des Wieners. «Es ist immer willkommen, wenn man gleich wieder ein Rennen bestreitet, da man viel zu lernen hat und Zeit auf der Rennstrecke braucht», betont Wolff, der zum Rennwochenende auf dem Red Bull Ring sagt: «Ich freue mich darauf, wieder in Österreich zu sein: Es ist mein Heimrennen und ein Ort, der für mich voller guter Erinnerungen steckt.»

«Es ist eine ganz andere Strecke als Silverstone und eine, die in der Vergangenheit nicht immer zu unseren Stärken passte, aber die Autos haben sich seit unserem letzten Auftritt in Spielberg drastisch verändert. Wir werden einen kühlen Kopf behalten, uns so gut wie möglich vorbereiten und hoffentlich den Schwung aus Silverstone mitnehmen können», fügt der 50-Jährige an.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3