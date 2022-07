Sergio Pérez: «Wir riskieren hier unser Leben»

Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez hat in Silverstone einen starken zweiten Platz erobert. Am Red Bull Ring will «Checo» nachlegen. Der Unfall von Guanyu Zhou hat den Mexikaner nachdenklich gemacht.

Der schwere Unfall des Chinesen Guanyu Zhou in Silverstone hat selbst langjährigen Grand-Prix-Piloten wie Sergio Pérez das Blut in den Adern gefrieren lassen: «Mir war klar, dass es einen Unfall gegeben hatte», sagte der Red Bull Racing-Fahrer in Silverstone, «aber erst in der Box sah ich Bilder des Crashes. Ich war schockiert. Zum Glück ist Zhou nichts passiert. Es war nicht einfach, diese Szenen aus dem Kopf zu bringen, als wir wieder ins Auto eingestiegen sind.»

Pérez gibt zu bedenken: «Wenn die Leute davon reden, dass es eine Obergrenze für die Gehälter der Piloten geben sollte, dann sage ich – wir riskieren hier unser Leben, wir machen diese Show! Ich finde, wenn wir den Sport weiter entwickeln wollen, dann gibt es dringlichere Themen als eine Gehaltsgrenze.»

Mit sechs Podesträngen in den ersten zehn Rennen 2022 und seinem Sieg in Monaco liegt Sergio Pérez auf dem zweiten WM-Rang, mit 147 Punkten. Vor ihm liegt nur Weltmeister Max Verstappen (181 Punkte).

In der Steiermark will Pérez an seine gute Serie anknüpfen: «Es ist jedes Jahr umwerfend, wie viel Unterstützung wir beim Heimrennen von Red Bull erhalten. Österreich ist immer ein GP-Wochenende, auf welches ich mich extrem freue. Klar wollen wir die Treue der Fans mit einem guten Ergebnis belohnen.»



«Das Rennen von Silverstone hat gezeigt: Es lohnt sich, niemals den Kopf hängen zu lassen. Ich hatte gewiss nicht das beste Wochenende, aber am Ende stand ich auf dem Siegerpodest.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3