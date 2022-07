Nach Alex Albon-Crash: Tolle Leistung von Williams

So sah der Williams von Alex Albon in England aus

Die Fachkräfte von Williams haben es tatsächlich geschafft, den erheblich beschädigten Wagen von Alexander Albon fürs GP-Wochenende von Österreich fit zu machen. Und nicht nur das.

Red Bull-Fahrer Alexander Albon verbrachte nach dem Unfall von Silverstone eine Nacht im Krankenhaus. Dann stand fest: Der Thai-Brite war unversehrt. Leider liess sich das über seinen Rennwagen nicht sagen. Noch in Silverstone war Williams-Teamchef Jost Capito nicht sicher, ob das Auto mit erheblichen Verbesserungen fürs GP-Wochenende in der Steiermarkt rechtzeitig repariert werden kann.

Nun steht fest: Die Williams-Fachkräfte haben die Ärmel sehr weit hochgekrempelt, damit Albon am Freitagmorgen am Red Bull Ring tatsächlich ein Rennauto im Stand Silverstone fahren kann.

Mehr noch, wie der WM-Siebte von 2020 verrät: «In Silverstone hatten wir am Auto 80 Prozent der ganzen Updates, jetzt sind wir bei 100 Prozent.»



Albon versichert: «Am Montag tat mein Körper noch weh, aber es geht mir von Tag zu Tag besser. Also alles im grüneren Bereich fürs Wochenende hier in Österreich.»



«Es ging alles so rasend schnell. Es tat einen Schlag, schon ging es rechts ab in die Leitschiene, von dort zurück auf die Bahn, mein Auto fühlte sich an wie ein Pingpong-Ball, ich weiss nicht, wie viele Gegner mein Fahrzeug berührt haben.»



«Der Unfall war einfach unglücklich, aber ich bin froh, dass Guanyu Zhou wohlauf ist. Sein Unfall war wesentlich grösser als meiner.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3