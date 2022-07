Alex Albon: Wieso er die Nacht im Spital verbrachte

Nach dem üblen Unfall von Alfa Romeo-Fahrer Guanyu Zhou konnte der Chinese am Sonntag zu seinem Team zurückkehren. Williams-Fahrer Alex Albon hingegen musste die Nacht im Krankenhaus verbringen.

Am späten Sonntagabend meldete sich Guanyu Zhou zu seinem schweren Unfall von Silverstone zu Wort: «Der Halo hat mein Leben gerettet.» Der Chinese wurde zur Beobachtung eine Weile im Strecken-Krankenhaus behalten, durfte dann aber zurück zu seinem Alfa Romeo-Team.

Ganz anders Alexander Albon: Der 26-jährige Thai-Brite war im Startdurcheinander von Sebastian Vettel angeschubst worden, der Williams von Albon prallte rechts hart in die Leitschienen, bevor sein Auto auf die Fahrbahn zurücktrudelte und von anderen Fahrzeugen getroffen wurde. Albon meldete sich zwar am Funk, er sei okay, aber das medizinische Fachpersonal des Autosport-Weltverbands FIA nahm sich viel Zeit, ihn in Ruhe aus dem Wagen zu holen.

Albon konnte selber zum Medical-Car gehen und wurde im Pisten-Spital untersucht, von dort jedoch ins Krankenhaus von Coventry geflogen.

Am Montag meldete sich der WM-Siebte von 2020 auf seinen sozialen Netzwerken zu Wort. «Ich bin froh, dass alle in den Unfall verwickelten Piloten wohlauf sind. Danke ans medizinische Personal an der Strecke und in Coventry. Schade, dass unser Rennen schon vorbei war, kaum hatte es begonnen, aber wir sind bereits auf den kommenden Lauf in Österreich fokussiert.»



Einen Tag nach dem Rennen konnte der Red Bull-Fahrer aus dem Spital entlassen werden. Aber wieso dauerte das bei Albon länger als bei Zhou? Und wieso der Transport nach Coventry?



Williams-Teamchef Jost Capito: «Der erste Aufprall rechts in die Leitschienen war sehr hart. Alex beklagte sich über Schmerzen im Rücken, und in solchen Fällen überlassen die Ärzte nichts dem Zufall. Daher weitere Untersuchungen in Coventry.»



Der Deutsche fügt hinzu: «Wenn du diese Szenen gesehen hast, dann muss im Mittelpunkt stehen, dass alle Fahrer gesund sind. Der Rest ist vielleicht ärgerlich, aber zweitrangig.»



Albon war in Silverstone mit einem verbesserten Williams FW44 unterwegs, das Traditions-Team hatte nur Zeit, um einen Satz Teile zu bauen; Alex’ Stallgefährte Nicholas Latifi war in der bisherigen aerodynamischen Ausführung des Autos unterwegs.



Jost Capito: «Wir wissen noch nicht, ob wir es nach diesem Unfall schaffen, in wenigen Tagen beide Autos mit allen neuen Teilen auszurüsten.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall

Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3