Österreich-GP: Mit KTM-Star Mika Kallio & Anna Gasser

Im reichhaltigen Rahmenprogramm des GP von Österreich freuen sich die Fans über einen weiteren Leckerbissen: VIP-Runden von Mika Kallio auf dem KTM-Zweisitzer, auch mit der Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser.

300.000 Fans werden an diesem Wochenende zum Motorsport-Festival auf dem Red Bull Ring erwartet, und den Besuchern des GP-Wochenendes von Österreich wird Einiges geboten den Besuchern des GP-Wochenendes von Österreich wird Einiges geboten.

Einer der vielen Leckerbissen im Programm an der wundervoll in die Steiermark gebetteten Rennstrecke: Der finnische Red Bull KTM-MotoGP-Testfahrer und zweifache Vizeweltmeister Mika Kallio (39) kutschiert VIP-Gäste wie die prominente Snowboard-Olympiasiegerin und Red Bull-Athletin Anna Gasser mit dem KTM-Doppelsitzer um den GP-Kurs.

Die blonde Kärntnerin startet in den Disziplinen Slopestyle und Big Air. Sie ist dreifache Gewinnerin der X-Games (Slopestyle 2017, Big Air 2018, Big Air 2019) sowie Weltmeisterin (2017) und gewann Olympiagold bei den Spielen 2018 und 2022 im Big Air.

Der 16-fache GP-Sieger Kallio steuert eine 1000-ccm-V4-Maschine mit 280 PS und 340 km/h Top-Speed. Kallio ist mit dem «Twin Seater» drei Mal im Einsatz – am Freitag (8. Juli) von 19.25 Uhr bis 19.35, am Samstag von 9.10 bis 9.40 Uhr sowie am Sonntag von 12.35 bis 12.55 Uhr. Anna Gasser wird am Sonntag um 12.35 Uhr auf den heissen Ritt gehen.



Unter den Formel-1-Fans befinden sich zahlreiche Fans, die sich für Motorradrennen begeistern. KTM gewann auf dem Red Bull Ring 2020 mit Miguel Oliveira beim Grossen Preis der Steiermark und 2021 mit Brad Binder beim Grossen Preis von Österreich.

Zeitplan GP-Wochenende in Österreich

Freitag, 8. Juli

09.55–10.40: Formel 3, Training

11.05–11.50: Formel 2, Training

12.50–13.00: Red Bull Driftbrothers

13.30–14.30: Formel 1, Training 1

14.35–14.45: Jet Bus

15.00–15.30: Formel 3, Qualifying

15.55–16.25: Formel 2, Qualifying

17.00–18.00: Formel 1, Qualifying

18.30–19.15: Porsche Mobil 1 Supercup, Training



Samstag, 9. Juli

10.35–11.20: Formel 3, Sprint-Rennen (21 Runden oder 40 Minuten + 1 Runde)

12.30–13.30: Formel 1, Training 2

13.40–13.50: Jet Bus

13.55–14.25: Porsche Mobil 1 Supercup, Qualifying

14.35–14.45: Red Bull Driftbrothers

16.30–17.00: Formel 1, Sprint (24 Runden oder 60 Minuten)

17.00–17.30: Formel 1, Sprint Siegerehrung

17.55–18.45: Formel 2, Sprint-Rennen (28 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

18.55–19.25: Legends Parade Warm-up



Sonntag, 10. Juli

08.35–09.25: Formel 3, Rennen (26 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

09.00–11.00: Formel 1, Styrian Green Carpet mit F1-Piloten, vor dem Welcome Center des Red Bull Ring

10.05–11.10: Formel 2, Rennen (40 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

11.50–12.25: Porsche Mobil 1 Supercup, Rennen (18 Runden oder 30 Minuten)

12.35–12.55: Legends Parade 2022 Fu¨nf Jahrzehnte Formel 1

13.00–13.30: Formel 1, Fahrer-Präsentation

13.55–14.20: Flying Bulls Air Display mit Österreichischen Luftstreitkräften

14.44–14.46: Österreichische Bundeshymne und Fahnensprung

15.00–17.00: Grosser Preis von Österreich (71 Runden/120 Minuten)