Qualifying Spielberg: Abflüge von Hamilton & Russell!

Wenige Minuten nach dem Start des dritten Qualifying-Segments in Spielberg wurden die roten Flaggen gezeigt, weil Mercedes-Star Lewis Hamilton crashte. Kurz darauf tat es ihm sein Teamkollege George Russell gleich.

Für beide Mercedes-Piloten endete das Qualifying zum Spielberg-Sprint auf dem Red Bull Ring vorzeitig: Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton kam in der ersten Q3-Hälfte in Kurve 7 ins Rutschen. Danach war der Brite aus dem Mercedes-Team nur noch Passagier – er rutschte über das Kiesbett und landete schliesslich in der Streckenbegrenzung.

Hamilton entschuldigte sich gleich über Funk bei seinem Team, und fragte daraufhin nach, was mit seiner Runde ohne Abflug möglich gewesen wäre. Die Mercedes-Ingenieure sind überzeugt, dass es für den dritten oder gar zweiten Platz gereicht hätte.

Zum Zeitpunkt des Abflugs belegte der 37-Jährige aber noch die achte Position, wobei Fernando Alonso und Mick Schumacher, die hinter ihm lagen, noch keine gezeitete Runde gedreht hatten.

Sein Teamkollege George Russell hatte die fünftschnellste Runde gedreht. Doch auch der zweite Silberpfeil-Pilot hatte kein Glück, kaum ging die Zeitenjagd weiter, flog auch er ab und krachte in der zehnten Kurve in die Streckenbegrenzung. Weil er danach ohne die Erlaubnis eines Streckenposten die Piste betrat, droht dem jungen Briten zudem eine Strafe.

Die bisherige Q3-Bestzeit hatte Verstappen mit 1:05,092 min aufgestellt, damit war der Red Bull Racing-Star 0,091 sec schneller als sein WM-Rivale Charles Leclerc und knapp zwei Zehntel schneller als dessen Ferrari-Stallgefährte Carlos Sainz. Noch bleiben den Ferrari-Piloten aber einige Minuten, um auf die erste Q3-Bestzeit des Niederländers zu reagieren.